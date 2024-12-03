شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أن قررت جوجل إلغائه.. تعرف على مواصفات جهاز Google Pixel Tablet 2 الملغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط توقعات بأن جوجل قد اتخذت قرارًا مفاجئًا بإلغاء جهاز Pixel Tablet 2، وهو تكملة لجهازها اللوحي الأول، وقد فاجأ هذا القرار الكثيرين، وخاصة أولئك المتحمسين لمعرفة كيف ستحسن جوجل من الجهاز الأصلي.

تسريب مواصفات جهاز Google Pixel Tablet 2 الملغى

وو فقًا لتقرير جديد، نشر في موقع Phonearena ، فكان من المقرر أن يتميز الجهاز بشاشة LCD مقاس 10.95 بوصة بدقة 2560 × 1600 ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر 550 شمعة من سطوع الذروة، وهو ترقية من 60 هرتز في الجيل الحالي.

مواصفات كاميرا السيلفي جهاز Google Pixel Tablet 2 الملغى

وكان من المقرر ترقية كاميرا السيلفي إلى مستشعر بدقة 10 ميجا بكسل، وهو تحسن عن كاميرا 8 ميجا بكسل في الطراز الأصلي، بينما كان من المتوقع أن تقفز الكاميرا الخلفية إلى مستشعر 11 ميجا بكسل مع التركيز التلقائي، بعيدًا عن كاميرا 8 ميجا بكسل ذات التركيز الثابت الأصلية.

بالإضافة إلى ذلك، ورد أن Pixel Tablet 2 سيدعم إخراج DisplayPort حتى 4K وكان سيأتي مع لوحة مفاتيح وقلم من صنع جوجل، مما يجعله جهازًا أكثر تنوعًا.

وفيما يتعلق بالتصميم الداخلي، كان من المقرر أن يتميز Pixel Tablet 2 بشريحة Tensor G4 من Google - وهي شريحة Pixel النهائية التي تم تطويرها بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية قبل أن تنتقل Google إلى Tensor G5 بالكامل مع Pixel 10 القادم.

وكان من أحد أهم الترقيات لهذا الجهاز اللوحي الذي تم إلغاؤه كان إضافة مودم 5G على عكس Pixel Tablet الأصلي، الذي تخطى الاتصال الخلوي تمامًا، فكان من المخطط أن يتضمن هذا الطراز متغير 5G باستخدام Exynos Modem 5400، وهو نفس المودم الموجود في سلسلة Pixel 9.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على عكس الهواتف المزودة بهذا المودم، لم يكن الاتصال عبر الأقمار الصناعية على الطاولة.



من ناحية الاتصال اللاسلكي، كان من المفترض أن يدعم Pixel Tablet 2 بروتوكول Thread، وهو بروتوكول خاص بالأجهزة المنزلية الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء، ومن المثير للاهتمام، أنه في حين أن سلسلة Pixel 9 تحتوي أيضًا على راديو Thread، إلا أنه لم يتم استخدامه عمليًا بعد، لذا فقد ينطبق نفس الشيء على هذا الجهاز اللوحي في المجمل، إذا كانت هذه المواصفات المسربة دقيقة، فلا يبدو أن جهاز Pixel Tablet 2 الذي تم إلغاؤه كان بمثابة تغيير كبير مقارنة بالطراز الحالي.

وإذا كانت هذه المواصفات المسربة الدقيقة، فلا يبدو أن جهاز Pixel Tablet 2 الذي تم إلغاؤه كان من الممكن مقارنته بالطراز الحالي.