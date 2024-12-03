شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Mozilla Firefox يتيح للأجهزة اللوحية والقابلة للطى فتح الويب فى وضع سطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

يتم تحديث متصفح Mozilla Firefox على أندرويد، حيث يدعم التعيين الافتراضي لإصدار سطح المكتب لمواقع الويب على أجهزة أندرويد ذات الشاشة الكبيرة مثل الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن الميزة هي جزء من أحدث إصدار من Firefox لنظام Android v133، ويغير التحديث الجديد السلوك الافتراضي للأجهزة ذات "الشاشة الكبيرة" لفتح مواقع الويب تلقائيًا في أوضاع سطح المكتب الخاصة بها بدلاً من أوضاع الهاتف المحمول، تمامًا كما يفعل Google Chrome.

حصل Google Chrome على تحديث مماثل في أواخر عام 2023 للأجهزة اللوحية المتميزة التي تعمل بنظام Android.

لا يوجد لدى Mozilla مثل هذا التمييز ويجب أن يكون السلوك الجديد متاحًا للأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي من جميع نطاقات الأسعار.

يتم تمكين وضع سطح المكتب الآن افتراضيًا للأجهزة الكبيرة، وإذا كنت ترغب في تغيير هذا، فيمكنك ذلك، تحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات، ثم "إعدادات الموقع" وهناك سيكون لديك التفضيل.

يختلف وضع سطح المكتب في Firefox عن Chrome أيضًا لأنه موجود للهواتف القابلة للطي، وهو ما لا يتوفر في خيار Chrome.

تُفتح إصدارات سطح المكتب من مواقع الويب للأجهزة القابلة للطي على شكل كتاب، مثل Pixel 9 Pro Fold.

يجلب التحديث أيضًا المحتوى المنسوخ من وضع التصفح الخاص باعتباره "حساسًا"، وهو ما يتماشى مع قدرة Android على إخفاء عناصر الحافظة في الإشعارات، وستتوفر هذه الميزة على Android 13 أو أحدث.