شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الصين بنجاح قمرا صناعيا تجريبيا جديدا لتكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة الانباء الصينية " شينخوا " تم إطلاق القمر الصناعي بواسطة صاروخ حامل من طراز ((لونغ مارش-3 بي)) في الساعة 1:56 مساء (بتوقيت بكين) ودخل المدار المخطط له.



ومن المقرر استخدام القمر الصناعي في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والإذاعة والتلفزيون، ونقل البيانات وغيرها من الخدمات، كما سيجري الاختبارات التكنولوجية ذات الصلة.



وتعتبر هذه هي المهمة رقم 549 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز ((لونغ مارش)).

