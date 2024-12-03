شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد آبل تتهمها بالتجسس على موظفيها ومعرفة بياناتهم الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه آبل دعوى قضائية جديدة تم تحريكها من كاليفورنيا تتهمها بالتجسس بشكل غير قانوني على أجهزة موظفيها وحسابات iCloud، وأيضا وجهت إليها تهمة منع موظفي الشركة من مناقشة الأجور وظروف العمل.

دعوى قضائية ضد آبل.. أعرف التفاصيل

وقد رفع الدعوى أمس أمار باكتا الذي يعمل في قسم الإعلان الرقمي في شركة أبل، وتقول الدعوى إن أبل تلزم الموظفين بتثبيت برامج على الأجهزة الشخصية التي يستخدمونها في العمل، ويستخدم هذا البرنامج ليتيح لشركة Apple الوصول إلى تطبيقات معينة على الأجهزة الشخصية للموظفين التي يستخدمونها كأجهزة عمل.



وتشمل التطبيقات التي يُزعم أن Apple يمكنها مراقبتها تلك التي تحتوي على البريد الإلكتروني ومكتبات الصور والمعلومات الصحية وبيانات المنزل الذكي والتطبيقات التي تخزن المعلومات الشخصية، كما أكد موظف آبل أنه لن يتم السماح لهم بمناقشة الأجور وظروف العمل مع وسائل الإعلام؛ وفي الوقت نفسه، يُحظر عليهم الإبلاغ عن المخالفات حتى في ظل الظروف المحمية قانونًا.

حقيقة تجسس آبل على موظفيها

وتضطر الأجهزة الشخصية إلى ربط حسابات iCloud الشخصية الخاصة بها بالشركة، وهو ما يمنح شركة Apple القدرة على جمع بيانات الموقع والمعلومات الشخصية الأخرى الخاصة بالموظفين عندما يكونون بعيدًا عن المكتب.

وتتهم الدعوى القضائية أيضًا شركة Apple بإلزام الموظفين بالموافقة على سياسة تسمح للشركة باستخدام المراقبة الإلكترونية والجسدية والفيديو لهم.

ويبدو أن منع تسرب شكاوى الموظفين يمثل مصدر قلق كبير لدى المسؤولين التنفيذيين في شركة Apple، حيث يعمل Bhatka، المدعي، لدى شركة آبل منذ عام 2020 وتم منعه من التحدث عن وظيفته في البث الصوتي وقيل له حذف التعليقات حول ظروف عمله من ملفه الشخصي على LinkedIn.

كما مثل نفس الفريق القانوني الذي يعمل لصالح المدعي سيدتين رفعتا دعوى قضائية ضد آبل في يونيو، اتهمت تلك الدعوى الشركة بدفع أجور أقل من أجور الموظفات في أقسام الهندسة والتسويق وAppleCare.



وجاء رد آبل خلال بيان رسمي، أكدت خلاله إن المطالبات الواردة في دعوى باتكا تفتقر إلى الأساس وأضافت أن عمالها يتلقون تدريبًا سنويًا على حقوقهم في مناقشة ظروف العمل في الشركة.

وتشير الدعوى القضائية إلى أنه في حين تقدم أبل للموظفين هاتف آيفون مملوكًا لشركة أبل لاستخدامه في المكتب، فإن الشركة تقترح على الموظفين إحضار هاتف آيفون خاص بهم، والذي يمكنها من مراقبته

