شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روس كوسموس: انتهاء اختبار 3 أقمار اصطناعية خاصة بالأرصاد الجوية والأرضية والشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "روس كوسموس" الروسية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من الاختبارات الفضائية لمجموعة الأقمار الاصطناعية الروسية "ميتيور – إم" التي تتضمن أقمار "ميتيور – إم" الثاني والثالث والرابع.



وجاء في تقرير للشركة نقله موقع روسيا اليوم - أن اللجنة الحكومية اتخذت قرارا باختتام الاختبارات الفضائية وأوصت الجهات المختصة ببدء استثمار الأقمار الاصطناعية من أسرة "ميتيور إم" ومن تصنيع شركة " فني آم" الروسية".



وأشارت "روس كوسموس" إلى أن مجموعة الأقمار الاصطناعية للأرصاد الجوية والأرضية والشمسية تتضمن الآن أقمار "ميتيور-إم" الثاني والثالث والرابع، وتم إطلاق أولها عام 2019، أما الثاني والثالث فقد أطلقا عامي 2023 و2024.



ومن أجل تجديد مجموعة الأقمار الاصطناعية المدارية ستقوم شركة "فني آم" الروسية بتصنيع وتوريد القمرين الاصطناعيين "ميتيور–إم" الخامس والسادس، وذلك بناء على اتفاقية موقعة مع "روس كوسموس".



يذكر أن الأقمار الاصطناعية التي تنتمي إلى أسرة "ميتيور-إم" مخصصة لدراسة موارد الأرض ومراقبة الأوضاع الجوية الفيزيائية والشمسية في الفضاء الكوني القريب، وكذلك لتلقي بيانات واردة من منصات جمع المعلومات الأوتوماتيكية.



وتسمح الأقمار الاصطناعية بضمان مراقبة الممر الشمالي البحري في جميع ظروف الطقس وتوسيع إمكانات الأرصاد الأرضية الفيزيائية والشمسية، وبالإضافة إلى ذلك فإن الأقمار الاصطناعية تحمل الأجهزة التابعة لنظام البحث والإنقاذ "كوسباس – سارسات".