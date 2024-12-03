تكنولوجيا: وان بلس تقدم هاتف OnePlus 13 للأسواق العالمية في شهر يناير من العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف OnePlus 13 لأسواق جديدة خلال الفترة القادمة، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على خطط وان بلس لإطلاق هذا الإصدار للأسواق العالمية في شهر يناير من عام 2025.

وتقدم وان بلس الهاتف في الأسواق العالمية بثلاثة إختيارات في الألوان والتي تشمل نموذج جلدي باللون الأزرق، أيضاً لم تحدد العملاق الصيني موعد دقيق لإنطلاق الحدث المرتقب، إلا أنه ينطلق في نفس الشهر الذي تعقد فيه سامسونج حدث “Galaxy Unpacked”.

ولقد انطلق هاتف في السوق الصيني خلال الفترة الماضية بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.82 إنش، ومعالج Snapdragon 8 Elite، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh.

كما تدعم وان بلس الهاتف بثلاثة كاميرات بدقة 50 ميجا بيكسل، مع علامة Hasselblad التجارية، أيضاً يتوفر الهاتف في أسواق جديدة بواجهة OxygenOS 15، ونظام تشغيل Android 15.

يذكر أن وان بلس تخطط للكشف عن هاتف OnePlus 13R خلال الحدث، وهو الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف OnePlus Ace 5، على أن يضم رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 وكاميرة واحدة بآداء ممتاز، كما ينطلق للأسواق بمستوى تسعير جيد.

المصدر