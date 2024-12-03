تكنولوجيا: شاومي تدعم Xiaomi 15 Ultra بقدرة بطارية أقل من المتوقع!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينضم هاتف Xiaomi 15 Ultra لسلسلة هواتف Xiaomi 15 في حدث يعقد بين شهري يناير وفبراير من العام المقبل، ولقد كشفت التسريبات الجديدة عن سعة البطارية المميزة لهاتف Xiaomi 15 Ultra.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي جاءت عبر “Digital Chat Station” على منصة Weibo اليوم بعض التفاصيل الجديدة حول هذا الإصدار، والتي تؤكد على أن 15 Ultra يأتي بنفس حجم الشاشة المميز لهاتف 14 Ultra، مع إنحناءات بسيطة في زوايا الشاشة الأربعة، كما يتميز الهاتف بنفس دقة العرض.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يتميز هاتف Xiaomi 15 Ultra بحجم شاشة 6.73 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1440 في 3200 بيكسل.

ويضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1 إنش، كما تأتي بفتحة عدسات f/1.63، إلا أن التسريبات لم تؤكد على دعم الهاتف بميزة فتحة العدسات المتغيرة.

أيضاً يأتي المستشعر الثاني بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات telephoto لتكبير بصري حتى مرتين، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر periscope telephoto بدقة 200 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 4.3 مرة.

وتدعم شاومي هاتف Xiaomi 15 Ultra بمعايير IP68 وIP69 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً يأتي هذا الإصدار بميزة دعم تقنية الشحن اللاسلكي.

أيضاً على غير المتوقع لن تدعم شاومي إصدار Ultra بسعة ضخمة للبطارية، حيث تؤكد أحدث التسريبات على أن هذا الإصدار يضم بطارية بقدرة تتراوح بين 5450 mAh و5800 mAh، لذا لن تصل قدرة البطارية إلى 6000 mAh وفقاً للتسريبات السابقة، لذا نترقب تفاصيل أكثر خلال الفترة القادمة.

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