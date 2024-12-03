تكنولوجيا: موعد إنطلاق الإصدارات الأولى المميزة بمعالج كوالكوم Snapdragon 8s Elite للأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة كوالكوم لإطلاق رقاقة Snapdragon 8s Elite العام المقبل مع بعض التحسينات في الآداء، وفي السطور القادمة نكشف عن موعد إنطلاق أولى الإصدارات المميزة بالرقاقة الجديدة للأسواق.

تقدم كوالكوم إصدارات Plus من الرقاقات المميزة غالباً بتحسينات في الآداء، واليوم تستعد كوالكوم لإطلاق إصدار جديد بعلامة Snapdragon 8s Elite التجارية.

وتشير التسريبات إلى أن كوالكوم قد بدأت بالفعل في إجراء الإختبارات على رقاقة 8s Elite إستعداداً لإطلاقها بشكل رسمي في 2025.

ولقد أوضحت التفاصيل الجديدة التي جاءت عبر “Digital Chat Station” أن هذه الرقاقة تأتي بآداء يتوسط Snapdragon 8 Gen 2 وSnapdragon 8 Gen 3.

ومن المقرر أن تأتي الإصدارات الأولى المميزة برقاقة 8s Elite للأسواق في شهر أبريل، على أن تتميز الهواتف بسعة بطارية 7000 mAh، أي على غرار هاتف Realme Neo7 الذي ينطلق بشكل رسمي هذا الشهر.

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