تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تشير إلى خطط ابل لدعم هواتف iPhone 17 Pro بتصميم من التيتانيوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات لتسليط الأضواء على سلسلة هواتف iPhone 17 Pro القادمة من ابل من جديد، حيث تؤكد التفاصيل الجديدة على خطط ابل لدعم هذه الإصدارات بتصميم من التيتانيوم.

على عكس التسريبات السابقة التي أشير فيها إلى أن ابل تقدم إصدارات Pro القادمة بإطار مميز بتصميم من الألومنيوم، عادت التسريبات الجديدة لتؤكد على أن ابل تستمر في إستخدام التيتانيوم في تصميم إطار هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max.

ولقد إتجهت ابل لإختيار التيتانيوم في تصميم إطار هواتف الأيفون منذ عدة أجيال الآن، إلا أن بعض التفاصيل التي نشرت على منصة Weibo أشير فيها إلى أن ابل تعود لإستخدام الألومنيوم في إصدارات Pro، وهي تفاصيل غير متوقعة نظراً لتركيز ابل في تسويق هواتفها الذكية على التأكيد على كفاءة إطار التيتانيوم والفولاذ المقاوم للصدأ مقارنة بإطار الألومنيوم.

ولقد أضاف تصميم الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم تصميم أنيق ومميز لإصدارات Pro في السنوات السابقة بالفعل، كما تميزت هذه الإصدارات بأعلى جودة في التصميم.

بينما تشير تفاصيل أخرى إلى أن ابل تستهدف تحقيق أرباح أعلى بشكل رئيسي، لذا قد يكون قرار الشركة بالعودة إلى تصميم الهواتف من الألومنيوم يعود إلى التكلفة الأقل، لذا لا يمكن التأكيد حتى الآن على قرار ابل الإخير وما إذا كانت ستتجه إلى إختيار التكلفة الأقل أو أن عملاق التكنولوجيا مستمرة في إختيار التصميم الأنيق والمتين لإصدارات Pro.

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