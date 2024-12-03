تكنولوجيا: Honor تقدم هواتف Honor 300 وHonor 300 Pro للأسواق بكاميرات portrait بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor مؤخراً عن هواتف Honor 300 وHonor 300 Pro المميزة بكاميرات portrait بدقة 50 ميجا بيكسل، وبطاريات بقدرة 5300 mAh.

قدمت Honor الإصدارات الثلاثة من سلسلة Honor 300 بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرة سيلفي أيضاً بدقة 50 ميجا بيكسل.

ويأتي هاتف Honor 300 Pro بشاشة OLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 2700 في 1224 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 4000 nits.

وفي إعدادات الكاميرة يضم هذا الإصدار مستشعر سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.1، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.56، مع كاميرة telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل ومستشعر Sony IMX856 لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات.

كما يضم إصدار Honor 300 Pro بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، بميزة التركيز التلقائي وزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً يضم Honor 300 Pro معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 12 و16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

وينطلق Honor 300 Pro بنظام تشغيل Android 15، وواجهة MagicOS 9.0، مع تعزيز من تقنية الذكاء الإصطناعي في الكاميرة لإزالة الأشياء من الصور، أو تصحيح الصور، أو إنشاء محتوى، وتعديل الوجوه في الصور.

كما تدعم Honor هذا الإصدار بقدرة بطارية 5300 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، ويأتي Honor 300 Pro بتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 80W.

من جانب أخر يدعم هاتف Honor 300 معالج Snapdragon 7 Gen 3، ويأتي بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

أيضاً يأتي Honor 300 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، إلا أن إعدادات الكاميرة لا تتضمن مستشعر كاميرة للتكبير، بينما يأتي مستشعر الأخير بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع بميزة التركيز التلقائي.

ويأتي الإصدار الرئيسي بقدرة بطارية 5300 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، كما يتوفر Honor 300 بألوان البنفسجي، والأسود، والأزرق، والأبيض بسعر يبدأ من 326 يورو، بينما ينطلق هاتف Honor 300 Pro بألوان الأسود، والأزرق، والذهبي بسعر يبدأ من 520 يورو.

المصدر