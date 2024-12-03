شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا سيحدث إذا اتصلت الكائنات الفضائية بالأرض.. جدول زمنى بالتفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ماذا سيحدث بالفعل عندما يتواصل كائنات فضائية عبر إشارة تم التقاطها على الأرض؟ إذا تلقى الكائنات الفضائية إشارات أرسلتها شبكة الفضاء العميق التابعة لوكالة ناسا (DSN) إلى القمر الصناعي بايونير 10، فمن المرجح أن يتم استقبال الإشارة بواسطة تلسكوبات أرضية كبيرة مثل FAST في الصين، وVLA في نيو مكسيكو وتلسكوب باركس في أستراليا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يكشف خبير ناسا السابق سيلفستر كاتشماريك، كل التفاصيل المتوقعة بعد ذلك من خلال جدول زمنى يوم بيوم.

اليوم الأول

لا توجد قاعدة متفق عليها عالميًا، حول كيفية استجابة العلماء أو الحكومات، أو على أسئلة مثل ما إذا كان الكائنات الفضائية لها حقوق.

ولكن المنظمات التي تركز على الكائنات الفضائية بما في ذلك البحث عن الذكاء خارج الأرض (SETI) وضعت إطار عمل في عام 2010.

بدلاً من الإعلان عن الاكتشاف على الفور للعالم، سيعمل العلماء على تأكيد أنه حقيقي، من خلال استبعاد التداخل من الأرض مثل الأقمار الصناعية والإرسال اللاسلكي.

يقول كاتشماريك: "لكي يتم اعتبار الإشارة خارج الأرض، سيحتاج الباحثون عادةً إلى طبقات متعددة من التأكيد والتحليل، غالبًا على مدار عدة أسابيع أو أشهر.

ستحتاج الإشارة إلى إظهار خصائص غير متسقة مع المصادر الفيزيائية الفلكية الطبيعية والتداخل من صنع الإنسان.

كما أنه مع إعلان المبادئ بشأن إجراء البحث عن الذكاء خارج الأرض" الصادر عن SETI، والذي نُشر في عام 2010 مع الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية (IAA)، تشير المبادئ التوجيهية إلى أن المكتشفين يجب أن يتعاونوا مع مؤسسات أخرى للتأكد من أن الإشارة حقيقية.

ولن يتم الإعلان عن أي شيء حتى يتم تأكيده، على الرغم من أن العلماء سيستجيبون لاستفسارات وسائل الإعلام إذا تسربت الأخبار.

الأسبوع الأول بعد التأكيد

سيخطر العلماء في المرصد المنظمات مثل الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية (IAA) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

يقول كاتشماريك أنه في حين أن المنظمات مثل SETI لديها استراتيجياتها الخاصة للاتصال الأول في حالة الاتصال المفاجئ، فإن المنظمات ذات الخبرة في الاتصالات الفضائية مثل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ستشارك بالتأكيد.

يقول كاتشماريك: "ستصبح الحكومات أيضًا متورطة بسرعة، وخاصة تلك التي لديها برامج فضائية متقدمة أو قدرات دفاعية، مثل قوة الفضاء الأمريكية أو الوكالات المكافئة.

ومع ذلك، في مثل هذا السيناريو، من المرجح أن يكون هناك ارتباك ومصالح متنافسة قبل ظهور استراتيجية عالمية موحدة.

بمجرد أن يتأكد العلماء، سيتم مشاركة الاكتشاف ربما من خلال إعلان عام يتضمن بيانًا صحفيًا ونشرًا علميًا.

يقول كاتشماريك: "قد تتأخر هذه الشفافية اعتمادًا على المخاوف الجيوسياسية أو الأمنية، وخاصة إذا شاركت الحكومات أو وكالات الدفاع".

ولكن بمجرد الكشف عن السر، فمن المؤكد أنه سيتسرب، لذا فمن المرجح أن تحاول الحكومات أن تسبق الذعر والارتباك الذي قد ينشأ عن ذلك.

الأسبوع الثاني

من بين الأشياء الأولى التي قد تحدث "حماية" التردد الذي استقبلت عليه الإشارة لضمان إمكانية استقبال المزيد من الإشارات.

سيستخدم العلماء إجراءات الطوارئ داخل المجلس الإداري العالمي للاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.

تقترح إرشادات SETI إنشاء مجموعة دراسة ما بعد الاكتشاف لتحليل الإشارة وبدء المناقشات حول كيفية الاستجابة.

في هذه المرحلة، من المرجح أن تشارك الأمم المتحدة في فك شفرة الإشارة والعمل على كيفية الاستجابة.

يقول كاتشماريك، "من حيث المبدأ، ستلعب الأمم المتحدة دورًا مركزيًا في أي استجابة عالمية منسقة"، مضيفا "مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) هو الهيئة الأكثر احتمالاً للقيادة، لأنه يشرف على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ولديه معاهدات قائمة، مثل معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، والتي تغطي التعاون الدولي في الفضاء".

في هذه المرحلة، سيعمل العلماء والحكومات معًا لفهم من أين أتت الإشارة، وماذا تعني، وما إذا كان يجب الاستجابة لها أم لا.

الأسبوع الثالث

ستختلف الاستجابة للاتصال بالكائنات الفضائية وفقًا للشكل الذي اتخذته، حيث يقول كاتشماريك إن الزيارة من مركبة فضائية تتطلب استجابة مباشرة، لكن الإشارة الواردة من أعماق الفضاء تتطلب "تخطيطًا طويل الأمد" للاستجابة لها.

من المرجح أن تكون الاستجابة لمثل هذه الإشارة قرارًا عالميًا، وفقًا لإعلان المبادئ بشأن إجراء البحث عن الذكاء خارج الأرض، وبدلاً من قيام العلماء أو أي مجموعة واحدة بصياغة استجابة، سيسعى العلماء إلى التوجيه من مجموعات عالمية مثل الأمم المتحدة.

تقول الوثيقة، "في حالة الكشف المؤكد عن إشارة، لن يستجيب الموقعون على هذا الإعلان دون السعي أولاً إلى التوجيه والموافقة من هيئة دولية ممثلة على نطاق واسع مثل الأمم المتحدة".