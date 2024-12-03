تكنولوجيا: هاتف Honor 300 Ultra ينطلق رسمياً بكاميرة periscope بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Honor هاتف Honor 300 Ultra بشكل رسمي للأسواق، حيث ينطلق هذا الإصدار بكاميرة periscope بدقة 50 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 577 دولار.

يتميز هاتف Honor 300 Ultra بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تأتي الشاشة بمعدل تحديث 120Hz، وسطوع بنسبة 1200 nits، أو سطوع مركزي بنسبة 4000 nits، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة بالموجات الفوق صوتية.

وفي إعدادات الكاميرة تدعم Honor هاتف 300 Ultra بمستشعر (IMX906) رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر (IMX858) بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات periscope لتكبير بصري حتى 3.8 مرة مع فتحة عدسات f/3.0.

أيضاً يدعم الهاتف وضع “Harcourt Portrait” في التصوير والذي يحاكي اللقطات المصورة في إستديوهات باريس بنفس المؤثرات الضوئية.

من جانب أخر تدعم كاميرة periscope إلتقاط صور من مسافة بعيدة، مع محرك للتحكم في الإضاءة بتقنية الذكاء الإصطناعي لمؤثرات ظلال وإضاءة أكثر واقعية.

كما يأتي هاتف Honor 300 Ultra برقاقة معالج SD 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت، أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 15، وواجهة MagicOS 9.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5300 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 80W، ويأتي الهاتف بمعايير IP65 لمقاومة الماء والغبار، ويتوفر Honor 300 Ultra بألوان الأبيض والأسود بسعر يبدأ من 577 دولار.

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