شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل نستطيع الدفاع عن الأرض من اصطدام الكويكبات؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت الجهود لحماية الأرض من اصطدامات الكويكبات، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة في أنظمة الدفاع الكوكبية، حيث يتعمق كتاب روبن جورج أندروز والذى يسمى "كيفية قتل كويكب" في تعقيدات حماية كوكب الارض من اصطدامات الكويكبات الكارثية المحتملة، وفقًا لتقرير.

ووفقًا للكتاب، تتضمن الاستراتيجية الرئيسية تحويل الكويكبات عن مساراتها بدلاً من تدميرها، وهو نهج تم اختباره من خلال اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوج ( DART ) التابع لوكالة ناسا في عام 2022، وكانت هذه المهمة بمثابة معلم رئيسي في الدفاع الفضائي، حيث نجحت في تغيير مدار قمر الكويكب ديمورفوس.

مهمة دارت التابعة لوكالة ناسا وتداعياتها

وفقًا لتقرير صادر عن ScienceNews، أثبتت مركبة الفضاء DART التابعة لوكالة ناسا جدوى إعادة توجيه كويكب غير مهدد أثناء مهمتها ، وكما ورد، اصطدمت المركبة الفضائية مع ديمورفوس في 26 سبتمبر 2022، مما أدى إلى تغيير مسارها المداري.

وأظهر هذا النجاح الأول من نوعه استراتيجية قابلة للتطبيق لمنع التأثيرات المستقبلية، كما هو مذكور في تحليل ما بعد المهمة ، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن DART تمثل الطريقة الوحيدة المثبتة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التقدم.

فجوات فى أنظمة الدفاع الكوكبى

وتواجه الدفاعات الكوكبية تحديات كبيرة، وخاصة فيما يتصل بقدرات الكشف، وتشير المصادر إلى أن جهاز مسح الأجرام القريبة من الأرض المقترح، والمصمم لتعزيز الكشف عن الكويكبات، واجه تأخيرات بسبب التخفيضات في الميزانية.

كما أعاق فقدان أدوات المراقبة الرئيسية، مثل مرصد أريسيبو ، جهود الرصد ، وتؤكد هذه الانتكاسات، كما أبرزها الباحثون، على الحاجة الملحة للاستثمار في تكنولوجيات الكشف.

التداعيات العالمية والاجتماعية

إن التصدي لتهديدات الكويكبات يتجاوز التدابير العلمية والتكنولوجية ، فقد أعرب الخبراء عن مخاوفهم بشأن الاضطرابات الجيوسياسية والمجتمعية المحتملة في أعقاب تحذيرات الكويكبات.

وقد تم الاستشهاد بسيناريوهات مثل التضليل وعدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات السياسية كعواقب محتملة، مما يضيف تعقيدًا إلى تخطيط الدفاع الكوكبي.

ورغم استمرار التحديات، فإن كتاب أندروز يؤكد على ضرورة التعاون العالمي وإعادة الاستثمار في الاستعداد لمواجهة الكويكبات لمنع الكوارث في المستقبل ، يواصل العلماء وصناع السياسات الدعوة إلى توسيع الجهود، وضمان الاستعداد لمواجهة التهديدات السماوية.