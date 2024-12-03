شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تنهى المرحلة الأولى من مهمة جاجانيان استعدادًا لانطلاق أول رحلة فضائية بشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رواد فضاء جاجانيان، بنجاح من المرحلة الأولى من مهمة جاجانيان الهندية، وهي جهد تعاوني بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) وناسا، فقد أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية عن هذا الإنجاز في بيان رسمي، والذي أكد أن قائد المجموعة شوبانشو شوكلا، عضو الطاقم الأساسي، وقائد المجموعة براسانث بالاكريشنان ناير، عضو الطاقم الاحتياطي، أنهيا تدريبهما الأولي في الولايات المتحدة.

ومن المقرر إجراء مهمة جاجانيان، في أواخر عام 2026، حيث تمثل أول رحلة فضائية بشرية للهند.

تفاصيل التدريب والمعالم الرئيسية

وقد ركز التدريب الأولي، الذي بدأ في أغسطس، على إعداد رواد الفضاء لأدوارهم في المهمة، وقد كشفت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن البرنامج تضمن جولات في المرافق الأرضية المتعلقة بالمهمة، ونظرة عامة على تسلسل الإطلاق، وجلسات تركيب بدلة سبيس إكس، وتجارب طعام الفضاء، كما تم تعريف رواد الفضاء بمركبة سبيس إكس دراجون والأنظمة الموجودة على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).

وبحسب التقارير، قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية إن جزءًا كبيرًا من هذه المرحلة تضمن محاكاة لحالات الطوارئ المحتملة في الفضاء.

وتم تسليط الضوء على التدريب على الطوارئ الطبية والتدريبات التشغيلية كمكونات أساسية لهذا التحضير، كما غطى البرنامج أيضًا الروتين التشغيلي اليومي وبروتوكولات الاتصال المطلوبة أثناء المهمة.

التركيز على مرحلة التدريب التالية

سينتقل رواد الفضاء الآن إلى التدريب المتقدم، كما أكدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، ستشمل المرحلة القادمة وحدات عملية للجزء المداري الأمريكي من محطة الفضاء الدولية، كما سيتم التركيز على التجارب البحثية العلمية في الجاذبية الصغرى والتدريب التشغيلي على متن مركبة الفضاء سبيس إكس دراجون.

وتمثل مهمة جاجانيان خطوة كبيرة للهند في استكشاف الفضاء البشري، مع وحدات التدريب الشاملة والجهود التعاونية بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية وناسا، حيث يُنظر إلى البرنامج على أنه مساهمة حيوية في مجتمع الفضاء العالمي.

وبحسب منظمة أبحاث الفضاء الهندية، فإن رواد الفضاء يخضعون لاستعدادات صارمة لضمان نجاح المهمة.