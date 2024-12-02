شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم 2 ديسمبر 1995.. أطلقت وكالة ناسا القمر الصناعي سوهو لمراقبة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

فى 2 ديسمبر من عام 1995، أطلقت وكالة ناسا مرصد الشمس والغلاف الشمسي، المعروف أيضًا باسم SOHO، وهذا القمر الصناعي لمراقبة الشمس هو مشروع تعاوني بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية والذي يعمل منذ أكثر من 20 عامًا.

وكان الهدف الرئيسي لمسبار سوهو هو دراسة الفيزياء وراء كيفية عمل الشمس، كما يوفر بيانات مفيدة للتنبؤ بأحداث الطقس الفضائي مثل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، والتي يمكن أن تسبب مشاكل للأقمار الصناعية والبنية الأساسية الأخرى على الأرض.

ويعتبر سوهو أيضًا أداة لاكتشاف المذنبات، وهو الأمر الذي لم يكن مصممًا من أجله على الإطلاق.

وتم إطلاق القمر الصناعي من قاعدة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا على صاروخ أطلس 2 واستغرق الأمر حوالي أربعة أشهر للوصول إلى وجهته عند نقطة لاجرانج L1، وهي منطقة في الفضاء حيث تتوازن جاذبية الشمس والأرض مع بعضها البعض.