شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعشاق ألعاب الفيديو.. Star Wars: Hunters تصل إلى أجهزة الكمبيوتر بداية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حققت لعبة Star Wars: Hunters نجاحات كبيرة جعلتها تتدرج فى الوصول إلى الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر الشخصي ومواقع التواصل الاجتماعى، وسوف سيتم إطلاقها على منصة Steam يناير المقبل.

ففى وقت سابق من هذا العام، قيل أن إطلاق لعبة Star Wars: Hunters أخيرًا على أجهزة Nintendo Switch وAndroid وiOS لعشاق العاب الفيديو بعد فترة أطول من المتوقع من اختبارات الإصدار التجريبي المغلق.

ويبدو أن اللعبة حققت نجاحًا كبيرًا بالنسبة إلى Disney وLucasfilm Games وZynga، وهو ما يفسر سبب انتقالها الآن إلى أجهزة الكمبيوتر.

ووصل إعلان إطلاق Star Wars: Hunters للكمبيوتر الشخصي في 26 نوفمبر عبر الموقع الرسمي لـ Star Wars وحسابات اللعبة على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تم الكشف عن أن Zynga تستهدف حاليًا إطلاق الوصول المبكر في أواخر يناير على Steam، وبشكل أكثر تحديدًا، سيتم إطلاق Star Wars: Hunters في 27 يناير إذا لم تتغير الخطط.

ويمكن للمعجبين واللاعبين العاديين على حد سواء محاولة الدخول في اختبارين مختلفين للعبة سيحدثان في منتصف ديسمبر ومنتصف يناير. ولطلب الوصول، ما عليك سوى زيارة صفحة Star Wars: Hunters Steam .

في حين أن لعبة إطلاق النار في الساحة التي تعتمد على لاعب ضد لاعب من إنتاج شركة Zynga ليست من بين أفضل ألعاب Star Wars على الإطلاق ، إلا أنها اكتسبت عددًا كبيرًا من المتابعين، حيث إنها لعبة Star Wars الوحيدة المتاحة عبر الإنترنت حاليًا.

كما كانت مساحة إطلاق النار القائمة على البطل بمثابة منجم ذهب في الآونة الأخيرة، ومع كون الجدول الزمني والمجرة في Star Wars غنيين جدًا بالأنواع الغريبة وجميع أنواع الفصائل الملونة، فلم يكن الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تتصرف القوى في Disney وLucasfilm Games بناءً عليها.

ويمكن للاعبي الكمبيوتر الشخصي توقع تحسينات بصرية مع "أنسجة وظلال ذات دقة أعلى، بالإضافة إلى جودة عرض أعلى وطبقة كمبيوتر عالية التفاصيل في ساحات معارك مختارة" بالإضافة إلى دعم معدل الإطارات العالي (حتى 300 إطار في الثانية) ودقة تصل إلى 4K، تم تضمين Easy Anti-Cheat أيضًا لضمان اللعب النزيه.

أما بالنسبة لخيارات التحكم فى اللعبة، فستتمكن من القفز إلى الساحة إما باستخدام وحدة تحكم أو لوحة مفاتيح وفأرة، وعلاوة على ذلك، سيتم دعم اللعب المتبادل والتقدم المتبادل لضمان اللعب السلس وفتح القفل عبر جميع المنصات.

Star Wars: Hunters هي لعبة مجانية مدعومة بمعاملات صغيرة اختيارية لشراء مستحضرات التجميل والعناصر الإضافية، حتى الآن، كانت اللعبة تحتوي على أربعة مواسم مليئة بالخرائط الجديدة والأبطال الأصليين من جميع أنحاء المجرة ومستحضرات التجميل الجديدة. ومن المتوقع أن يصل المحتوى الجديد في أواخر يناير بالتزامن مع إطلاق اللعبة على الكمبيوتر الشخصي، لذا يبدو أن Lucasfilm Games وZynga قد بدأتا للتو في

هذا الأمر.