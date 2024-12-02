شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يواجه اتهامات بالتدخل في الانتخابات الرومانية.. القصة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه شركة تيك توك اتهامات من الجهات التنظيمية في رومانيا بأن المحتوى على المنصة أثر بشكل غير لائق على الانتخابات الرئاسية في البلاد، وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني في رومانيا في بيان مؤخرًا إن أحد المرشحين "استفاد من التعرض الهائل بسبب المعاملة التفضيلية" من تيك توك.

وهزم كالين جورجيسكو، الشعبوي اليميني، رئيس الوزراء اليساري مارسيل سيولاكو، المرشح المفضل بشدة، في الجولة الأولى من التصويت الرئاسي في 24 نوفمبر، وقفز جورجيسكو، الذي لم يكن معروفًا تقريبًا قبل الانتخابات، من الغموض جزئيًا بفضل مقاطع الفيديو الفيروسية الخاصة به على تيك توك.

وضمن الفوز لجورجيسكو مكانًا في جولة الإعادة المقرر إجراؤها في 8 ديسمبر، وأمرت المحكمة الدستورية الرومانية بإعادة التحقق من النتيجة بعد فوزه المفاجئ.

وأثار جورجيسكو الجدل بخطابه المؤيد لروسيا والمناهض لحلف شمال الأطلسي، ووصف أوكرانيا بأنها "دولة مختلقة"، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، ورومانيا تحد أوكرانيا وهي عضو في حلف شمال الأطلسي.

وفي بيانها، قالت هيئة الدفاع الرومانية إن هناك اهتمامًا متزايدًا داخل روسيا "بالتأثير على الأجندة العامة في المجتمع الروماني" وتعطيل التماسك الاجتماعي، ويبدو أن الشعبية المفاجئة لجورجيسكو على تيك توك ساعدت في تعزيز فوزه في الانتخابات.

وقال أحد مراكز الأبحاث الرومانية لوكالة أسوشيتد برس إن متابعيه وتفاعلهم على تيك توك - حيث حصدت منشوراته أكثر من 100 مليون مشاهدة في الأسابيع التي سبقت الانتخابات - بدا "مفاجئًا ومصطنعًا".

وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني إن تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، فشلت في تصنيف مقاطع الفيديو الخاصة بمرشح واحد - يُفترض أنه جورجيسكو - كمحتوى حملة. وقال مجلس الدفاع إن عدم تصنيف المحتوى على أنه مرتبط بالحملة زاد بشكل كبير من ظهوره على تيك توك.

تعكس الاتهامات الموجهة إلى تيك توك في رومانيا ادعاءات مماثلة ضد Facebook خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 عندما استخدمت روسيا منصة التواصل الاجتماعي لبث الفتنة لصالح الجمهوريين ودونالد ترامب.

واجهت تيك توك أيضًا تدقيقًا في الولايات المتحدة للسماح بإعلانات سياسية تضمنت معلومات مضللة في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ولم ترد تيك توك على الفور على طلب التعليق من Business Insider، وقال متحدث باسم الشركة لبوليتيكو إنها تنفي أن جورجيسكو عومل بشكل مختلف من قبل المنصة عن المرشحين الآخرين.

قال المتحدث باسم باولو جانينو للمنفذ: "من الخطأ بشكل قاطع الادعاء بأن حسابه عومل بشكل مختلف عن أي مرشح آخر"، وأضاف غانينو أن جورجيسكو تم التعامل معه "بنفس الطريقة مثل أي مرشح آخر على تيك توك، وخاضعًا لنفس القواعد والقيود تمامًا".