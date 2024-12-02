شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر صناعي راداري روسي يصل إلى مداره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع صاروخ "سويوز – 2.1 آ" الروسي الذي أطلق في 30 نوفمبر من مطار "فوستوشني"، قمرًا اصطناعيًا لرصد الأرض في مداره على ارتفاع 550 كم فوق سطح الأرض.

ووفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم اليوم الإثنين حمل رأس الصاروخ إلى هذا الارتفاع القمر الصناعي "كوندور – إف كا آ" الراداري الثاني المخصص لرصد سطح الأرض ليلا ونهارا وفي جميع ظروف الطقس.

وأشارت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية ، إلى أن القمر الصناعي الراداري سيقوم بوضع خرائط الأرض وبمراقبة البيئة واستطلاع الموارد الطبيعية.

وأعادت المؤسسة إلى الأذهان أن هذا القمر الصناعي ينتمي إلى أسرة الأقمار الصناعية الرادارية التي تتكون الآن من قمرين صناعيين، وتم إطلاق القمر الصناعي "كوندور" الراداري الأول في مايو عام 2023، وصار من الممكن الآن التقاط صور فوتوغرافية لمنشأة واحدة بواسطة قمرين صناعيين يتلو أحدهما الآخر في مدار الأرض.

يذكر أن الأقمار الصناعية "كوندور إف كا آ" يمكنها رصد سطح الأرض في أي وقت ليلا ونهارا وفي أي ظروف للطقس، وترى مثل هذه الأقمار الصناعية عبر السحب والغيوم، خلافا للأقمار الصناعية البصرية لاستشعار الأرض عن بعد، ويسمح هذا الأمر لها بوضع خرائط توزع الجليد في المحيط المتجمد الشمالي ووضع مسارات للسفن العابرة في الممر الشمالي البحري في فترة الليل القطبي.

جدير بالذكر أن القمر الصناعي يفتح عند وصوله إلى مداره مرآة راداره بقطر 6 أمتار وبطاريات شمسية وغيرها من الأجهزة، ويصل وزن القمر الصناعي 1050 كيلوجراما.