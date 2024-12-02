تكنولوجيا: هل تشتري Find X8 Pro أم تنتظر Vivo X200 Pro؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أوبو سلسلة هواتف Find X8 عالميًا بعد ظهورها في الصين خلال أكتوبر، بينما تستعد فيفو للكشف عن سلسلة X200 في شهر ديسمبر، مما يمهد لمنافسة مباشرة بين Find X8 Pro و Vivo X200 Pro.

يوفر كلا الهاتفين تصميمًا أنيقًا مع واجهات وخلفيات زجاجية مدعومة بإطارات من الألومنيوم وشهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار. تتميز أوبو بحماية Corning Gorilla Glass 7i الأمامية والخلفية، بينما تستخدم فيفو زجاجًا مقاومًا للخدوش أقل شيوعًا.

تعتمد الشاشات في كلا الهاتفين على تقنية LTPO AMOLED بحجم 6.78 بوصة، مع دقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يبلغ 4500 شمعة، مما يضمن تجربة عرض مذهلة.

زودت الشركتان الهاتفين بمعالج MediaTek Dimensity 9400 ووحدة معالجة رسوميات Immortalis-G925، مع خيارات ذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت وتخزين حتى 1 تيرابايت، مما يضمن أداءً قويًا لتعدد المهام والألعاب.

يعمل الهاتفان بنظام أندرويد 15، مع واجهات ColorOS 15 لأوبو وFunTouch OS 15 لفيفو، حيث تعود تجربة الاستخدام إلى التفضيلات الشخصية.

أما الكاميرات، فتتميز أوبو بنظام رباعي بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة، بينما تقدم فيفو نظامًا ثلاثيًا يضم عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل. تركز أوبو على معايرة الألوان مع Hasselblad، بينما تبرز فيفو بقدرات تصوير مذهلة وتسجيل فيديو بدقة 8K.

في حين توفر فيفو بطارية أكبر بسعة 6000 مللي أمبير مقابل 5910 مللي أمبير لهاتف أوبو، مع تفوقها في الشحن السلكي بقدرة 90 واط مقارنة بـ 80 واط في أوبو. ومع ذلك، تدعم أوبو شحنًا لاسلكيًا أسرع بقدرة 50 واط مقابل 30 واط في فيفو.

يتميز الهاتفان بخيارات اتصال متقدمة مثل Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4، مع ميزة إضافية لفيفو بفضل دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

بالنسبة للسعر، يبلغ Find X8 Pro حوالي 99999 روبية هندية، بينما لم يتم الكشف بعد عن سعر X200 Pro.

في النهاية، يُنصح بانتظار إطلاق سلسلة Vivo X200 عالميًا قبل اتخاذ القرار، حيث تقدم فيفو كاميرا متفوقة وبطارية أكبر، في حين يظل هاتف أوبو خيارًا قويًا لعشاق الأداء الشامل.

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