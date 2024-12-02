شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم تراجع العملات المشفرة.. "ريبل" تحقق قفزة تاريخية وتتجاوز "تيثر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت غالبية العملات المشفرة تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين في حين حققت عملة "ريبل" ارتفاعًا ملحوظًا، ما جعلها تتجاوز العملة المستقرة "تيثر" لتصبح ثالث أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بعد "بيتكوين" و"إيثريوم".

وخسرت عملة "بيتكوين" بنسبة 0.49% إلى 96090 دولارًا، وفقًا لبيانات منصة "كوين ديسك"، وانخفضت عملة "إيثريوم" 0.63% عند 3618.66 دولار، كما تراجعت "دوج كوين" 3.47% إلى 43.34 سنت.

وقفزت عملة "ريبل" 28.79% إلى 2.44 دولار، لتقترب أكثر من أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغ 3.3 دولار المسجل عام 2018، وتتجاوز قيمتها السوقية الحالية 136.4 مليار دولار.

ولا يتعلق تفاؤل السوق بشأن الريبل بارتفاعها الأخير فقط ولكن أيضا بإمكاناتها كأصل رقمي مفضل في التحويلات والمعاملات عبر الحدود، ما جذب اهتمام المؤسسات المالية حول العالم بها.