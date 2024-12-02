تكنولوجيا: شاومي تطلق فرشاة أسنان كهربائية بشاشة ملونة وبطارية تدوم 180 يومًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شاومي فرشاة الأسنان الجديدة Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro في الصين بسعر 249 يوانًا (34 دولارًا)، مع عرض تمهيدي بسعر 199 يوانًا (27 دولارًا). ستأتي الفرشاة رسميًا للبيع في 3 ديسمبر.

تتميز هذه الفرشاة، وهي الأولى من نوعها من Mijia، بشاشة ملونة تعرض ملاحظات فورية عن أداء تنظيف الأسنان.

زُوّدت الفرشاة بمستشعر حركة ذو 6 محاور يتتبع زوايا الفرشاة ومواضعها، مما يتيح إنشاء خريطة مرئية للأسنان لتحديد المناطق التي لم يتم تنظيفها. كما تعتمد تقنية اهتزاز ذكية لضبط السعة وزاوية الاهتزاز تلقائيًا بما يتماشى مع سطح الأسنان.

كما انها تدعم زوايا اهتزاز مزدوجة تصل إلى 20 درجة لضمان تنظيف شامل للثة وبين الأسنان، ويعزز محركها الصوتي المطور كفاءة التنظيف بثبات. يمكن للمستخدمين الاختيار بين رأس تنظيف عميق بشعيرات قوية أو رأس للعناية بشعيرات ناعمة للأسنان الحساسة.

تقدم الفرشاة أربعة أوضاع تنظيف: اللطيف للمستخدمين الحساسين، القياسي للاستخدام اليومي، العميق للمناطق الصعبة، والذكي للتنظيف التكيفي. تعمل البطارية حتى 180 يومًا في الوضع اللطيف أو 100 يوم في الوضع القياسي، وتشحن بالكامل خلال 6 ساعات عبر منفذ USB-C.

تتميز الفرشاة بمقاومة للماء بدرجة IPX8، وتدعم ميزات ذكية مثل تقليل الاهتزاز عند الضغط الزائد، وقفل السفر، وزيادة تدريجية للطاقة لمنع تناثر معجون الأسنان، مع حفظ الإعدادات المفضلة.

صُممت الفرشاة بأبعاد مدمجة (27.8 × 29.5 × 251 ملم) وألوان متعددة، مع تصميم أنيق يناسب مختلف الأذواق.

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