تكنولوجيا: هل Nokia 2660 Flip هو الهاتف المميز الأكثر أناقة في الهند لعام 2024؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدو الهواتف المميزة كأنها من الماضي، لكنها تستمر في إثبات أهميتها في عالم تسيطر عليه الهواتف الذكية. يبرز هاتف Nokia 2660 Flip كجهاز يجمع بين التصميم الكلاسيكي والميزات الحديثة، مما يجعله من أكثر الهواتف أناقة في الهند لعام 2024.

يأتي الهاتف بتصميم صدفي أنيق مع مجموعة ألوان نابضة تشمل الأسود والأحمر والأزرق والوردي الفاتح والأخضر. يوفر الهاتف أزرارًا كبيرة وشاشة داخلية مقاس 2.8 بوصة لسهولة الاستخدام، بينما تعرض الشاشة الخارجية مقاس 1.77 بوصة الإشعارات ومعرف المتصل.

كما يوفر الهاتف ميزات مثل زر طوارئ مخصص يسمح بالاتصال بخمس جهات اتصال في الحالات الحرجة، وتوافقًا مع أداة المساعدة السمعية، وبطارية قابلة للإزالة بسعة 1450 مللي أمبير توفر وقت تحدث طويل. تدعم ميزة الدفع الرقمي عبر مسح UPI، مما يجعل الهاتف ملائمًا للتعاملات غير النقدية الشائعة.

يشغل الهاتف معالج Unisoc T107 بسرعة 1 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي 48 ميجابايت وسعة تخزين داخلية 128 ميجابايت قابلة للتوسيع حتى 32 جيجابايت عبر بطاقة MicroSD. يدعم تقنية 4G VoLTE ويوفر خيارات ترفيهية تشمل راديو FM، مشغل MP3، وكاميرا VGA مع فلاش.

يتوفر الهاتف بسعر 4499 روبية عبر منصات مثل Flipkart، Amazon، والمتاجر الأخرى. يوفر Nokia 2660 Flip توازنًا مثاليًا بين الحنين والتطبيق العملي، مما يجعله خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن هاتف بسيط وأنيق في عام 2024.

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