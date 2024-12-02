شكرا لقرائتكم خبر عن يدعم الابتكار في المملكة.. سدايا تصدر إطار تبني الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت سدايا إطار تبني الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتبنيه في القطاعات المختلفة بالمملكة.

ويُعد الإطار دليلًا إرشاديًا لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تعزيز الابتكار المسؤول.

يشتمل الإطار على:

- خطوات تأسيس وحدة الذكاء الاصطناعي.

- شرح مفصل لممكنات تفعيل تبني الذكاء الاصطناعي.

- مبادئ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

- نشر الوعي من خلال آليات التواصل وإدارة التغيير.

- التعرف إلى مزيد عن الإطار ودوره في تعزيز الابتكار المسؤول.

الفئات المستهدفة

- القادة والمسؤولون.

- المديرون التنفيذيون ومديرو وحدات الأعمال.

- المختصون المسؤولون أو المشاركون في التحول نحو الذكاء الاصطناعي.

تفعيل وتبني الذكاء الاصطناعي



ويقوم تبني منهجية على حالات الاستخدام المحددة في الخدمات، يتيح تحقيق قيمة تدريجية، ويحافظ على دعم أصحاب المصلحة الرئيسيين، ويعزز الثقة في برامج تبني الذكاء الاصطناعي.

يمكن للجهات تبني منهجية مرنة تبدأ بتحديد رؤية واضحة للبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تحديد مجموعة من الاستخدامات المحددة التي تدعم أعمالها الأساسية، من خلال تقييم البيئة والبنية التحتية الحالية، للإسهام في رسم خارطة طريق لتنفيذ هذه الاستخدامات بشكل تدريجي، بناءً على قابليتها للتنفيذ، بدلًا من انتظار تهيئة البيئة والبنية التحتية بشكل كامل.ويقوم تبني منهجية على حالات الاستخدام المحددة في الخدمات، يتيح تحقيق قيمة تدريجية، ويحافظ على دعم أصحاب المصلحة الرئيسيين، ويعزز الثقة في برامج تبني الذكاء الاصطناعي.