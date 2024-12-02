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شكرا لقرائتكم خبر عن يدعم الابتكار في المملكة.. سدايا تصدر إطار تبني الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل
ويُعد الإطار دليلًا إرشاديًا لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تعزيز الابتكار المسؤول.
يشتمل الإطار على:
- خطوات تأسيس وحدة الذكاء الاصطناعي.
- شرح مفصل لممكنات تفعيل تبني الذكاء الاصطناعي.
- مبادئ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
- نشر الوعي من خلال آليات التواصل وإدارة التغيير.
- التعرف إلى مزيد عن الإطار ودوره في تعزيز الابتكار المسؤول.
الفئات المستهدفة
- القادة والمسؤولون.
- المديرون التنفيذيون ومديرو وحدات الأعمال.
- المختصون المسؤولون أو المشاركون في التحول نحو الذكاء الاصطناعي.
تفعيل وتبني الذكاء الاصطناعي
ويقوم تبني منهجية على حالات الاستخدام المحددة في الخدمات، يتيح تحقيق قيمة تدريجية، ويحافظ على دعم أصحاب المصلحة الرئيسيين، ويعزز الثقة في برامج تبني الذكاء الاصطناعي.
مبرمجو ذكاء المستقبل
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" فتح باب التسجيل في برنامج "مبرمجي ذكاء المستقبل" (عن بُعد) لتدريب 5 آلاف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية على مبادئ وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل متمكن من مهارات الذكاء الاصطناعي، وسيستمر التسجيل في البرنامج حتى 25 نوفمبر الحالي، على أن ينطلق التدريب في 8 ديسمبر المقبل ويستمر لمدة أسبوعين.
مفاهيم ومهارات تطبيقية
ويتناول البرنامج مجموعة من الموضوعات التي تشمل تعلم الأسس والمفاهيم العملية للذكاء الاصطناعي، واكتساب مهارات تطبيقية في مجالات مثل السيارات ذاتية القيادة، وتحليل الصور، والتعرف على الوجوه والعناصر.
بالإضافة إلى تعلم تقنيات تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية، مع برامج إثرائية تسهم في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويمكن للراغبين في التسجيل بالبرنامج زيارة هذا الرابط.
تعزيز رأس المال البشري
ويأتي هذا البرنامج في سبيل سعي "سدايا" إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال المبادرات والبرنامج المعرفية بما يسهم في بناء الوعي الوطني بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة، وفق أحدث الممارسات العالمية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء قدرات بشرية وطنية مُتمكنة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
أكدت "سدايا" أنه يمكن لكل شخص تقييم منتجاته بسهولة عبر خطوات بسيطة للتقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في "سدايا".
ويمكن الحصول على ملف بمبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من خلال هذا الرابط.
وتمكّن هذه الأداة المساعدة لجهات التحكم من إجراء تحليل شامل ومنهجي لمدى التزامها بالمعايير الأخلاقية في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
خطوات التقييم
1- اضغط على أيقونة (بدء الخدمة).
2- املأ المعلومات وأضف وصفًا للمنتج.
3- حدد درجة التأثير على المنتج.
4- أجب عن كل سؤال (1 أقل درجة إلى 5 أعلى درجة).
5- أدخل رمز التحقق واضغط على (حفظ وإرسال).
6- احصل على التقرير النهائي لتقييم نضج منتجك.
ويمكنك إعادة تقييم منتجاتك، وإصدار التقرير بعدد غير محدود من المرات.