شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 12 سببًا للانتظار حتى إطلاق iPhone 17 العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتد خريطة تطوير iPhone من أبل لعدة سنوات في المستقبل وتعمل الشركة باستمرار مع الموردين على عدة طرز متتالية من iPhone في وقت واحد، ولهذا السبب نحصل أحيانًا على شائعات حول تسريبات الميزات قبل وقت طويل من الإطلاق، ولا تختلف سلسلة iPhone 17 - لدينا بالفعل فكرة عما يمكن توقعه من مجموعة الهواتف الذكية من Apple لعام 2025.

إذا كنت تخطط لتخطي iPhone 16 هذا العام، أو إذا كنت مجرد فضولي بشأن ما هو في الأفق، فإليك 12 ميزة شائعة نتوقع وصولها في الوقت المناسب لخليفته، سلسلة iPhone 17، والتي من المرجح أن يتم إصدارها في سبتمبر 2025. 1. iPhone 17 "Air" تخطط Apple لإطلاق طراز iPhone 17 جديد تمامًا بتصميم "أرق بكثير"، وفقًا لتقارير The Information، يُزعم أن الجهاز، الذي يمكن أن يُطلق عليه "iPhone 17 Air"، سيحتوي على "إعادة تصميم كبيرة" يمكن أن تتميز بكاميرا خلفية واحدة تقع في الجزء العلوي الأوسط من الجهاز، إلى جانب جزيرة ديناميكية أضيق، وفقًا لمحلل Apple Ming-Chi Kuo.

ومع ذلك، تزعم إحدى الشائعات أن البطارية ستكون بسمك حوالي 6 مم، مما يشير إلى أن الجهاز نفسه سيكون أكثر سمكًا من هذا، وكان أنحف هاتف آيفون على الإطلاق من إنتاج شركة آبل هو ‌iPhone‌ 6 بسمك 6.9 ملم، مما يعني أن ‌iPhone 17‌ "Air" قد لا يكون أنحف كثيرًا من الرائد لعام 2014.



ويُشاع أن الجهاز يحتوي على شاشة بحجم 6.5 بوصة، وقد يحل محل طراز iPhone 17 Plus، لكن هذا غير مؤكد، وتشمل الميزات المحتملة الأخرى هيكلًا من الألومنيوم، وشريحة A19، ومودم 5G مصمم من قِبل شركة آبل، وكاميرا أمامية محسنة.

2. تصميم جديد بالكامل من الألومنيوم يقال إن شركة آبل تخطط لإعادة جميع أجهزتها إلى الألومنيوم مع تشكيلة iPhone 17، سيمثل طرازا iPhone 17 Pro الرائدان عودة إطارات الألومنيوم إلى أجهزة iPhone الراقية لأول مرة منذ بدأت Apple في التمييز بين طرازات Pro وغير Pro.

وفي السنوات الأخيرة، تم حجز إطارات الألومنيوم للأجهزة ذات المستوى الأدنى مثل iPhone SE وiPhone 16، بينما تميزت الموديلات الفاخرة بإطارات من الفولاذ المقاوم للصدأ حتى iPhone 15 Pro، الذي قدم هيكلًا من التيتانيوم كترقية رئيسية، ويشير هذا التحول في المواد لمجموعة iPhone 17 إلى نهج موحد، مع عودة إطارات الألومنيوم عبر مجموعة الأجهزة بالكامل.

3. نتوء الكاميرا المستطيل يُشاع أن طرازي ‌iPhone 17‌ Pro يتميزان بتصميم خلفي جديد يجمع بين الألومنيوم والزجاج. سيكون النصف العلوي من الظهر من الألومنيوم، ويتضمن "نتوء كاميرا مستطيل" مصنوع من الألومنيوم بدلاً من الزجاج ثلاثي الأبعاد التقليدي، وسيظل النصف السفلي زجاجيًا لتمكين الشحن اللاسلكي.

وفي حين استخدمت شركة Apple ظهرًا زجاجيًا منذ iPhone 8 و iPhone X في عام 2017، فإن طرز iPhone السابقة - باستثناء iPhone 3G و iPhone 3GS و iPhone 5C - كانت بها أجزاء خلفية من الألومنيوم، وبالإضافة إلى ذلك، فإن نتوء الكاميرا المصنوع من الألومنيوم في iPhone 17 Pro سيكون أكبر من الطرز السابقة، وفقًا لـ The Information.

4. أحجام شاشات جديدة حصل iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max هذا العام على أحجام شاشات أكبر، من 6.12 و 6.69 بوصة إلى 6.27 و 6.86 بوصة على التوالي، وبالنسبة لعام 2025، من المتوقع أيضًا أن تجلب Apple حجم شاشة أكبر يبلغ 6.27 بوصة إلى طراز iPhone القياسي الخاص بها، في حين أن طراز "iPhone 17 Plus" المكافئ (المسمى مؤقتًا "iPhone 17 Air") قد يتبنى أبعاد شاشة جديدة تمامًا.

5. 120Hz ProMotion (شاشة تعمل دائمًا) تعتزم Apple توسيع ProMotion لتشمل جميع طرازات iPhone في عام 2025، مما يسمح لجميع الطرازات بالوصول إلى معدل تحديث 120 هرتز للتمرير السلس ومحتوى الفيديو عند الضرورة، وفي السابق، كانت طرازات "Pro" فقط في مجموعة iPhone من Apple تحتوي على هذه الميزة.

والجدير بالذكر أن ProMotion ستمكن أيضًا الشاشة على iPhone 17 وiPhone 17 "Air" من الانحدار إلى معدل تحديث أكثر كفاءة في استخدام الطاقة يصل إلى 1 هرتز، مما يسمح بشاشة تعمل دائمًا يمكنها عرض ساعة شاشة القفل والأدوات والإشعارات وخلفية الشاشة حتى عندما يكون الجهاز مقفلاً.

6. شريحة Wi-Fi 7 المصممة من قبل Apple من المتوقع أن يتم تجهيز طرازات Apple المتميزة لعام 2025 بشريحة Wi-Fi 7 المصممة من قبل Apple لأول مرة، وسيسمح دعم Wi-Fi 7 لطرازات "Pro" بإرسال واستقبال البيانات عبر نطاقات 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز و6 جيجاهرتز في وقت واحد مع جهاز توجيه مدعوم، مما يؤدي إلى سرعات Wi-Fi أسرع ووقت استجابة أقل واتصال أكثر موثوقية.

وستسمح شريحة Wi-Fi أيضًا لشركة Apple بتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين مثل Broadcom، التي تزود Apple حاليًا بشريحة Wi-Fi وBluetooth مدمجة لأجهزة iPhone.

7. عدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل من المتوقع أن يتم تحسين عدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل مطورة على أكبر جهاز متميز من Apple للاستخدام مع سماعة Vision Pro من Apple. وهذا من شأنه أن يجعل "Pro Max" لعام 2025 أول هاتف iPhone يحتوي على نظام كاميرا خلفية مكون بالكامل من عدسات بدقة 48 ميجابكسل، مما يجعله قادرًا على التقاط المزيد من التفاصيل الفوتوغرافية.

8. كاميرا سيلفي بدقة 24 ميجابكسل ستتميز تشكيلة iPhone 17 بكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل مع عدسة مكونة من ستة عناصر، وفقًا لإحدى الشائعات، ويتميز iPhone 14 و15 بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مع خمسة عناصر عدسة بلاستيكية، وتتميز تشكيلة iPhone 16 لهذا العام بنفس الأجهزة.

الدقة المحسنة ستسمح زيادة الدقة إلى 24 ميجابكسل في iPhone 17 للصور بالحفاظ على جودتها حتى عند اقتصاصها أو تكبيرها، بينما سيتمكن عدد البكسل الأكبر من التقاط تفاصيل أدق، كما يجب أن يعمل الترقية إلى عدسة مكونة من ستة عناصر على تحسين جودة الصورة بشكل طفيف.

9. شاشة مقاومة للخدش ومضادة للانعكاس سيحتوي iPhone 17 على شاشة مضادة للانعكاس أكثر مقاومة للخدش من Ceramic Shield من Apple الموجودة في طرز iPhone 15، وفقًا لإحدى الشائعات، على الرغم من أن طرز iPhone 16 Pro الجديدة تحتوي على أحدث جيل من Ceramic Shield، والذي يحتوي على تركيبة متقدمة أقوى مرتين من الزجاج الموجود في أي هاتف ذكي آخر.

ويُقال إن الزجاج الخارجي في iPhone 17 يحتوي على "طبقة مضادة للانعكاس فائقة الصلابة" و"أكثر مقاومة للخدش"، ليس من الواضح ما إذا كانت شركة Apple تخطط لاعتماد Gorilla Glass Armor، لكن وصف أحدث تقنيات Corning يطابق الشائعة.

10. المزيد من الذاكرة سيأتي طراز واحد على الأقل في تشكيلة iPhone 17 من Apple بسعة 12 جيجابايت، وادعى جيف بو من شركة الاستثمار Haitong أن كلا طرازي Pro سيأتيان مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) متزايدة، بينما يعتقد محلل Apple Ming-Chi Kuo أن iPhone 17 Pro Max فقط سيحتوي على 12 جيجابايت.

وفي المقابل، زعم مصدر موثوق آخر أن جميع طرازات iPhone 17 ستحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). للمقارنة، يحتوي iPhone 15 وiPhone 15 Plus القياسيان على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ويحتوي طرازا iPhone 15 Pro على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، بينما تحتوي جميع طرازات iPhone 16 على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).



أي زيادة من هذا القبيل ستسمح بتحسين تعدد المهام على iPhone، فضلاً عن توفير موارد إضافية لميزات Apple Intelligence التي تتطلب وجود نماذج كبيرة اللغة في الذاكرة.

11. جزيرة ديناميكية أصغر سيحتوي هاتف iPhone 2025 الأعلى سعرًا من Apple على جزيرة ديناميكية أضيق بشكل ملحوظ، وذلك بفضل اعتماد الجهاز لـ "عدسة معدنية" أصغر لنظام Face ID، كما يدعي جيف بو من Haitong.

وفي حين أن كاميرا iPhone التقليدية بها عدسات منحنية تعيد توجيه الضوء نحو مستشعر الصورة، فإن العدسة المعدنية عبارة عن عدسة رقيقة ومسطحة ذات أنماط مجهرية محفورة عليها يمكنها تركيز الضوء بدقة أكبر.

وبافتراض أن هذا يؤدي إلى جزيرة ديناميكية ضيقة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تغير فيها Apple الميزة منذ ظهورها لأول مرة على iPhone 14 Pro في عام 2022.

12. معالج A19 عادةً ما تقوم Apple بترقية أجهزة iPhone بتقنية شريحة أسرع وأكثر كفاءة كل عام. في حين أننا لا نتوقع أن تحصل سلسلة iPhone 17 على شرائح 2 نانومتر من الجيل التالي من TSMC، فمن المرجح أن يتم بناء تقنية شريحة A19 من Apple على عملية 3 نانومتر مطورة.

ومن المتوقع أن يتضمن iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max شريحة A19 Pro، بينما قد يحتوي iPhone 17 وiPhone 17 Air على شريحة A19 القياسية، وتعمل TSMC على عملية N3P الخاصة بها، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم في أواخر عام 2024، لذا فهذه هي تقنية الشريحة التي نتوقع أن تستخدمها Apple في تشكيلة iPhone 17.



وبالمقارنة مع الإصدارات السابقة من شرائح 3 نانومتر، توفر شرائح N3P كفاءة أداء متزايدة وكثافة ترانزستور متزايدة.