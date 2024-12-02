شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دليلك لحل مشكلة قفل لوحة المفاتيح فى نظام ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تواجه أحيانًا مشكلة غلق لوحة المفاتيح (Keyboard) في جهازك الذي يعمل بنظام Windows، وهو ما يمكن أن يسبب ارتباكًا، في هذا الموضوع سنستعرض خطوات بسيطة تساعدك على حل هذه المشكلة بسهولة.

الأسباب الشائعة لقفل لوحة المفاتيح 1. تفعيل قفل لوحة المفاتيح عن طريق الخطأ: بعض لوحات المفاتيح تحتوي على زر معين يمكنه قفل المفاتيح.

2. إعدادات الوصول (Accessibility Settings): خاصية Sticky Keys أو Filter Keys قد تتسبب في توقف الاستجابة.



3. مشكلات في التعريفات (Drivers): تعريفات لوحة المفاتيح قد تكون معطوبة أو غير متوافقة.

4. الأعطال الفيزيائية: قد تكون هناك مشكلة فيزيائية بلوحة المفاتيح مثل تلف الأزرار أو الكابل.

خطوات فتح لوحة المفاتيح المقفلة 1. تحقق من زر قفل لوحة المفاتيح - ابحث عن زر يحمل رمز القفل على لوحة المفاتيح.

- إذا كان الزر مفعّلًا، اضغط عليه مع زر Fn أو بشكل منفرد حسب نوع لوحة المفاتيح.

2. إعادة تشغيل الجهاز - أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر، حيث قد يؤدي ذلك إلى إعادة تهيئة لوحة المفاتيح وحل المشكلة.

3. تعطيل ميزات سهولة الوصول (Accessibility Features) - اضغط على Windows + U لفتح إعدادات سهولة الوصول.

- تحقق من أن Sticky Keys وFilter Keys غير مفعلة.

- إذا كانت مفعلة، قم بإيقاف تشغيلها.

4. فحص التعريفات (Drivers) - اضغط على Windows + X واختر Device Manager.

- تحت قسم Keyboards، انقر بزر الماوس الأيمن على لوحة المفاتيح واختر Update Driver.

- إذا استمرت المشكلة، حاول Uninstall Device ثم أعد تشغيل الجهاز.

5. اختبار لوحة المفاتيح على جهاز آخر - افصل لوحة المفاتيح إذا كانت خارجية وقم بتجربتها على جهاز آخر للتأكد من أنها تعمل. 6. استخدام أداة تشخيص Windows 6. استخدام أداة تشخيص Windows - افتح Control Panel.

- اختر Troubleshooting ثم Hardware and Devices.

- اتبع الإرشادات على الشاشة لتشخيص المشكلة وحلها.

7. تحقق من إعدادات BIOS - أعد تشغيل الجهاز واضغط على الزر المحدد للدخول إلى BIOS (غالبًا Del أو F2).

- تأكد من أن لوحة المفاتيح مفعّلة في إعدادات BIOS.

نصائح إضافية - حافظ على لوحة المفاتيح نظيفة لتجنب تلف الأزرار.

- قم بعمل نسخة احتياطية للتعريفات بانتظام.

- إذا لم تنجح أي من الحلول، قد تحتاج إلى استبدال لوحة المفاتيح.