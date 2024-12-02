شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دليلك لحل مشكلة قفل لوحة المفاتيح فى نظام ويندوز والان مع تفاصيل الخبر
1. تفعيل قفل لوحة المفاتيح عن طريق الخطأ: بعض لوحات المفاتيح تحتوي على زر معين يمكنه قفل المفاتيح.
3. مشكلات في التعريفات (Drivers): تعريفات لوحة المفاتيح قد تكون معطوبة أو غير متوافقة.
4. الأعطال الفيزيائية: قد تكون هناك مشكلة فيزيائية بلوحة المفاتيح مثل تلف الأزرار أو الكابل.
- ابحث عن زر يحمل رمز القفل على لوحة المفاتيح.
- إذا كان الزر مفعّلًا، اضغط عليه مع زر Fn أو بشكل منفرد حسب نوع لوحة المفاتيح.
- أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر، حيث قد يؤدي ذلك إلى إعادة تهيئة لوحة المفاتيح وحل المشكلة.
- اضغط على Windows + U لفتح إعدادات سهولة الوصول.
- تحقق من أن Sticky Keys وFilter Keys غير مفعلة.
- إذا كانت مفعلة، قم بإيقاف تشغيلها.
- اضغط على Windows + X واختر Device Manager.
- تحت قسم Keyboards، انقر بزر الماوس الأيمن على لوحة المفاتيح واختر Update Driver.
- افصل لوحة المفاتيح إذا كانت خارجية وقم بتجربتها على جهاز آخر للتأكد من أنها تعمل.6. استخدام أداة تشخيص Windows
- افتح Control Panel.
- اختر Troubleshooting ثم Hardware and Devices.
- اتبع الإرشادات على الشاشة لتشخيص المشكلة وحلها.
- أعد تشغيل الجهاز واضغط على الزر المحدد للدخول إلى BIOS (غالبًا Del أو F2).
- تأكد من أن لوحة المفاتيح مفعّلة في إعدادات BIOS.
- حافظ على لوحة المفاتيح نظيفة لتجنب تلف الأزرار.
- قم بعمل نسخة احتياطية للتعريفات بانتظام.
- إذا لم تنجح أي من الحلول، قد تحتاج إلى استبدال لوحة المفاتيح.
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