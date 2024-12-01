شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الهبوط اليابانية للقمر تصل إلى فلوريدا استعدادًا للإطلاق (صور) والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة استكشاف الفضاء اليابانية "آي سبيس" لمحاولة ثانية للهبوط على سطح القمر، حيث أعلنت أن مركبة الهبوط " Resilience" وصلت إلى فلوريدا قبل إطلاقها على صاروخ سبيس إكس فالكون 9، ولن تنطلق المهمة قبل يناير 2025، وفقًا للشركة، التي لم تعلن بعد عن هدف إطلاق دقيق.



مركبة فضاء

وفقًا لما ذكره موقع "space"، تأتي المهمة 2 بعد المحاولة الأولى للشركة للهبوط على القمر في أبريل 2023.

وانتهت تلك المهمة بالفشل بعد ارتباك مستشعر الارتفاع بسبب الكشف غير المبرر عن حافة فوهة بركان، ما دفع مركبة آي سبيس الفضائية إلى التصرف كما لو كانت أقرب إلى سطح القمر مما كانت عليه.



مركبة



تم نقل مركبة الهبوط الجديدة، المستندة إلى منصة هاكوتو-آر السابقة، ولكن ببرنامج مطور، عبر طائرة شحن تجارية من منشأة وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) في تسوكوبا باليابان، بعد الاختبار.

وستحمل مركبة الهبوط Resilience أيضًا مركبة صغيرة تسمى Tenacious، طورتها شركة ispace التابعة لها، ومقرها لوكسمبورج.



نقل مركبة الفضاء

قال تاكيشي هاكامادا، مؤسس ispace والرئيس التنفيذي لها، في بيان: "مركبة الهبوط Mission 2 Resilience هي تتويج لبرنامج Hakuto-R، حيث تتضمن البيانات والمعرفة المكتسبة من Mission 1"، مضيفا "سنستمر في إجراء الاستعدادات النهائية حتى يوم الإطلاق، عندما يتم إطلاق مركبة الهبوط، التي تحمل الكثير من الآمال".

ستحمل مركبة Resilience حمولات تجارية وعلمية إلى القمر، ومن المتوقع أيضًا أن تساهم المهمة في برنامج Artemis الذي تقوده وكالة ناسا.