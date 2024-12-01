شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: التغيير الرئيسي في iPhone 17 Pro تأثر بترامب والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير عن أن iPhone 17 Pro وPro Max في العام المقبل سيتخليان عن إطارات التيتانيوم، بعد عامين من تبني أبل لأول مرة للمادة مع تقديم iPhone 15 Pro، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض هي أحد الأسباب التي تجعل أبل تتخلى عن التيتانيوم.

وفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، تُعَد الصين أكبر منتج للتيتانيوم في العالم وإذا اشتدت الحرب التجارية بين الدولة الواقعة في شرق آسيا والولايات المتحدة، فإن هذا سيجعل المادة أكثر تكلفة، ولا يساعد أن التيتانيوم أغلى بالفعل من الفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم.

وهناك سبب محتمل آخر وراء التحول المزعوم بعيدًا عن التيتانيوم هو أنه على الرغم من كونه أكثر تكلفة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو ما تم استخدامه في هواتف أبل المتميزة التي تم إصدارها قبل iPhone 15 Pro، إلا أنه لم يقدم أي ميزة وزن كبيرة، على سبيل المثال، فإن ثنائي iPhone 15 Pro أخف بنسبة 9 % فقط من نظرائهم في iPhone 14 Pro.

وكما أشارت شائعات iPhone 17 Air، فإن مصنعي الهواتف الذكية يميلون أكثر إلى المنتجات خفيفة الوزن في الوقت الحالي.

يبدو أن هذا يفسر سبب تحول أبل إلى الألومنيوم، المرتبط حاليًا بهواتفها غير الاحترافية، بدلاً من العودة إلى استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ، فإن الفولاذ المقاوم للصدأ أثقل من الألومنيوم.

ومع ذلك، فإن الفولاذ المقاوم للصدأ أكثر متانة من الألومنيوم، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان إعطاء الأولوية للوزن على القوة سيكون يستحق ذلك.