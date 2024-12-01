تكنولوجيا: سامسونج توقف تطبيق DeX لنظام Windows في One UI 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن توقف تطبيق DeX لنظام التشغيل Windows في واجهة One UI 7 القادمة، وهو ما تم الكشف عنه مؤخرًا في تحديث على موقع الشركة في المملكة المتحدة. بالرغم من أن التحديث يركز بشكل أساسي على تحسينات تصميمية وأيقونات جديدة، إلا أن هذا التغيير يعتبر الأهم في التحديث.

تطبيق DeX، الذي يسمح لمستخدمي هواتف Galaxy بعرض شاشة أجهزتهم على نافذة الكمبيوتر، كان يقدم تجربة مشابهة لسطح المكتب على الهواتف. كما كان يتيح نقل الملفات بسلاسة بين الهاتف والحاسب.

ومع ذلك، تشير المعلومات الجديدة إلى أن سامسونج ستتوقف عن دعم التطبيق على نظام Windows، مما يمثل تحولًا لمستخدمي DeX على هذه المنصة.

بدلاً من تطبيق DeX لنظام Windows، تشجع سامسونج مستخدميها على استخدام ميزة “Link to Windows” المدمجة في النظام، التي توفر وظائف مشابهة وتعمل مع أجهزة أخرى غير أجهزة سامسونج.

يعد هذا الانتقال منطقيًا، حيث أن “Link to Windows” يعد جزءًا من النظام البيئي لنظام Windows ويعمل بشكل أفضل مع مختلف الأجهزة.

من المهم أن نلاحظ أن تطبيق DeX نفسه سيظل متاحًا للاتصال المباشر بالشاشة ولوحة المفاتيح والفارة، مما يتيح للمستخدمين تجربة سطح المكتب على أجهزتهم. لكن بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا على استخدام تطبيق Windows، قد يؤثر هذا التغيير على سير عملهم المعتاد.

علاوةً على ذلك، لن يقتصر التغيير في One UI 7 على تطبيق DeX. فقد أعلنت سامسونج عن توقف دعم تنزيل اللوحات الطرفية التابعة لجهات خارجية، مما يسهم في تبسيط واجهة المستخدم. وبينما لا يزال هناك الكثير من التفاصيل غير المكشوف عنها حول One UI 7، تشير التسريبات إلى تغييرات ملحوظة في التصميم والميزات.

يبقى أن نرى ما إذا كانت الميزات الجديدة في One UI 7 ستعوض فقدان بعض الأدوات مثل تطبيق DeX لنظام Windows واللوحات الطرفية التابعة لجهات خارجية. ومع اقتراب التحديث، يجب على مستخدمي هواتف Galaxy الاستعداد لهذه التغييرات.

المصدر