تكنولوجيا: Acer تطلق أجهزة تلفاز M-Series Hybrid MiniLED 4K بأسعار تنافسية في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Indkal Technologies عن أجهزة تلفاز Acer M-Series Hybrid MiniLED في السوق الهندية، حيث توفر مزيجًا مميزًا من التصميم المتطور والتقنيات الحديثة. طرحت الشركة الطرازين بحجم 65 بوصة و75 بوصة، مع التركيز على تصميم “Leaf Curve” الذي يحقق نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 98%.

زودت Acer هذه الأجهزة بتقنية MiniLED الهجينة وشاشة 4K QLED، مما يضمن وضوحًا مذهلًا بدقة 3840 × 2160 بكسل. دعمت الشركة الشاشات بمعدل تحديث أصلي يبلغ 120 هرتز، مع ذروة سطوع تصل إلى 1400 نتس في المتر المربع، بالإضافة إلى دعم Dolby Vision لتقديم صور غنية بالتفاصيل والألوان.

كما عززت تقنية DCI-P3 بنسبة 98% وتقنية Super Blacklevel Augmentation دقة الألوان وتباينها، ما يجعل الصور نابضة بالحياة.

تم تصميم أجهزة التلفاز لتلبية احتياجات عشاق الألعاب من خلال ميزات مثل معدل تحديث متغير يصل إلى 144 هرتز، ووضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM)، وتقنية تقدير الحركة وتعويض الحركة (MEMC)، ما يجعل تجربة الألعاب أكثر سلاسة واستجابة.

ركزت الشركة أيضًا على جودة الصوت، حيث زودت أجهزة التلفاز بنظام صوت 2.1 قناة مع مكبر صوت خلفي مخصص وقدرة إخراج تصل إلى 60 وات. أضافت دعم Dolby Atmos لتوفير تجربة صوتية غامرة وديناميكية.

تضمنت الأجهزة أيضًا ميكروفونات بعيدة المدى، مما يتيح للمستخدمين التحكم في التلفاز باستخدام الأوامر الصوتية عبر مساعد جوجل بسهولة.

دعمت أجهزة تلفاز Acer M-Series بمعالج ثنائي النواة يجمع بين نواة A77 وA55، بالإضافة إلى مجموعة شرائح Realtek DynamIQ.

كما تم إضافة ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 3 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت، ما يضمن أداءً سريعًا ومساحة كافية لتطبيقات التلفاز. شملت خيارات الاتصال Wi-Fi مزدوج النطاق وBluetooth 5.2 وثلاثة منافذ HDMI 2.1 ومنفذي USB (2.0 و3.0) ومنفذ Ethernet.

تتوفر أجهزة تلفاز Acer M-Series الآن على أمازون بسعر 89,999 روبية هندية للطراز 65 بوصة، و1,39,999 روبية هندية للطراز 75 بوصة.

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