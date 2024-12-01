شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس الوزراء الأسترالي يرد على انتقادات إيلون ماسك بشأن حظر استخدام مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن الانتقادات التي وجهها إيلون ماسك لحظر وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا على الأطفال دون سن 16 عامًا، هي أن مالك إكس يدفع بأجندة للمنصة الاجتماعية، بينما أشار إلى أنه منفتح للتحدث مع الملياردير حول الحظر.

ووافقت أستراليا على حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في وقت متأخر من يوم الخميس بعد نقاش عاطفي، ما وضع معيارًا للسلطات القضائية في جميع أنحاء العالم من خلال واحدة من أصعب اللوائح التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقد يؤدي الحظر، الذي تقول حكومة يسار الوسط إنه رائد عالمي، إلى توتر علاقة أستراليا مع الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي، حيث قال ماسك، وهو شخصية مركزية في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في منشور هذا الشهر إنه يبدو أنه "طريقة مستترة للتحكم في الوصول إلى الإنترنت لجميع الأستراليين".

سُئل ألبانيز عما إذا كان مستعدًا للتحدث مع ماسك حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي، فقال: "سنتحدث مع أي شخص".

وأضاف ألبانيز في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية: "فيما يتعلق بإيلون ماسك، لديه أجندة، ويحق له الدفع بذلك بصفته مالك إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر".

يجبر القانون عمالقة التكنولوجيا، من مالكي إنستجرام وفيسبوك ميتا، تيك توك، على منع القاصرين من تسجيل الدخول أو مواجهة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار).

وتبدأ تجربة أساليب التنفيذ في يناير، وسيدخل الحظر حيز التنفيذ خلال عام.

وقال ألبانيز للإذاعة "نحن مصممون على إنجاز ذلك، لقد أقر البرلمان هذا التشريع بأغلبية ساحقة".