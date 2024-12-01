تكنولوجيا: AOC تطلق شاشة ألعاب 27 بوصة 2K بسرعة 180 هرتز و1 مللي ثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة AOC شاشة ألعاب جديدة تحمل رقم الموديل Q27G41E في السوق الصينية. يبلغ سعر الشاشة 849 يوانًا (حوالي 117 دولارًا) وتم إدراجها بالفعل على موقع JD.com. دعونا نستعرض أبرز مواصفاتها.

تتميز الشاشة بلوحة IPS سريعة بحجم 27 بوصة ودقة أصلية تبلغ 2560 × 1440 (2K)، مع معدل تحديث فائق يصل إلى 180 هرتز. يضمن وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (GTG) تجربة لعب مثالية للألعاب السريعة، حيث يقلل من ضبابية الحركة والظلال بشكل فعال.

زودت AOC الشاشة بدعم HDR10 الذي يعزز التفاصيل في المشاهد الساطعة والمظلمة. كما أضافت تقنية Adaptive Sync للقضاء على تمزق الشاشة وتلعثمها، مما يوفر تجربة ألعاب سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الشاشة على تقنية MBR Sync لتحسين وضوح الصور عن طريق تقليل الضبابية والظلال مع الحفاظ على سطوع مستقر.

تدعم الشاشة تغطية كاملة للتدرج اللوني sRGB بنسبة 100% بدقة احترافية Delta E<2. وتأتي بألوان 8 بت وتغطية تدرج لوني DCI-P3 بنسبة 93%، مع نسبة تباين ثابتة تبلغ 1000:1، مما يضمن ألوانًا غنية ودقيقة.

يبلغ السطوع الأقصى للشاشة 300 نتس في المتر المربع، وتعمل على تقليل انبعاث الضوء الأزرق لتوفير راحة أكبر للعينين. كما تحتوي على تقنية التعتيم الخالي من الوميض.

وأضافت AOC أوضاعًا مسبقة مثل الوسائط المتعددة والقراءة والمكتب لتلبية احتياجات الاستخدام المختلفة. كما زودت الشاشة بتقنية Dark Boost لتحسين الرؤية في المناطق المظلمة. كما يتيح برنامج G-MENU تخصيص السطوع والألوان وإعدادات الألعاب مثل الشعيرات المتصالبة وتعديلات التكبير/التصغير لهدف القناص.

تأتي الشاشة بخيارات اتصال تشمل HDMI 2.0، DisplayPort 1.4، ومنفذ إخراج الصوت. ويتميز التصميم بمتانة عالية مع دعم تركيب الحائط وفق معيار VESA (100 × 100 مم) وإمكانية ضبط زاوية الإمالة بين -5 درجات و23 درجة. يزن الحامل 3.53 كجم، بينما يبلغ وزن اللوحة 3.14 كجم.

في سياق مشابه، قدمت AOC هذا الأسبوع شاشة ألعاب جديدة بحجم 26.5 بوصة بتقنية QD-OLED ومعدل تحديث مذهل يبلغ 480 هرتز، مع ذروة سطوع تصل إلى 1300 نتس في المتر المربع ووقت استجابة فائق السرعة يبلغ 0.03 مللي ثانية.

كما كشفت HKC مؤخرًا عن شاشة مزدوجة الوضع بحجم 27 بوصة، توفر دقة 4K مع معدل تحديث 160 هرتز أو دقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 320 هرتز.

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