شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Fortnite معطلة.. الشركة تستعد للموسم الأول من الفصل السادس والان مع تفاصيل الخبر

تعطلت لعبة Fortnite حيث تم إيقاف تشغيل خوادم اللعبة استعدادًا لتحديث ضخم، حيث ستكون هناك حالة توقف قبل إصدار المحتوى الجديد كجزء من الفصل 6، الموسم 1.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوقفت Epic Games اللعبة عن العمل قبل تاريخ الإصدار اليوم، ولكن لا يزال يتعين على اللاعبين الانتظار لفترة أطول، ونشر المطور Epic Games على X: "استعدوا لمطاردة وقتل الشياطين!

كانت LEGO Fortnite وCreative وBattle Royale وFortnite Festival وSave the World وRocket Racing جميعها غير متصلة بالإنترنت.

يعني التحديث الجديد حجم تنزيل أكبر من المعتاد، والذي سيستغرق بعض الوقت للتثبيت، ويتضمن المحتوى الجديد خريطة جديدة ومكافآت عبر Battle Pass.

سيتمكن اللاعبون من محاربة زعماء مثل Godzilla وKong وساحة الشياطين للحصول على بعض أفضل الأسلحة والغنائم.

تتضمن جلود Battle Pass الجديدة Baymax من Big Hero 6 وشخصيات على طراز الساموراي.

ويقدم المطور أيضًا حركات جديدة مثل القفز على الحائط والتدحرج عند الهبوط، ويتميز التحديث بموضوع أنمي، مع مواقع جديدة ذات مظهر ياباني، بما في ذلك أزهار شجرة الكرز الوردية والأسواق الآسيوية.