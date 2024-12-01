تكنولوجيا: خرائط جوجل تضيف تقارير الحوادث من Waze

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كجزء من تحديث شامل لإعادة تصميم الإبلاغ عن الحوادث عبر جميع الأنظمة الأساسية، أكدت جوجل أن تطبيق خرائطها سيبدأ في عرض تقارير واردة من Waze ليتحقق منها المستخدمون أثناء التنقل. هذا الطرح الجديد يُعد البداية لدمج أكبر بين التطبيقين.

عندما أعلنت جوجل في أواخر يوليو عن واجهة جديدة ومحسّنة لإعداد تقارير الحوادث على أنظمة Android وiOS وAndroid Auto وCarPlay وAndroid Automotive، أشارت إلى أن هذه التقارير ستأتي من مجتمعات تطبيقي Maps وWaze. كما ذكرت الشركة أن المستخدمين سيتمكنون من معرفة مصدر التقرير مباشرة في التطبيق.

بدوره، أوضح فريق Waze أن خرائط جوجل ستبدأ بعرض التنبيهات المبلغ عنها من قبل سائقي Waze، مع توضيح نسبتها إلى Waze مباشرة داخل التطبيق. البداية ستكون مع تقارير الشرطة، مع خطط لمشاركة أنواع بيانات إضافية في المستقبل، جميعها مع إسنادها إلى Waze.

خلال الأيام الأخيرة، ظهر أول مثال لهذه الميزة في تطبيق خرائط جوجل على الهواتف المحمولة. أُظهر للمستخدمين لوحة أسفل الشاشة تحتوي على تنبيه بشأن وجود الشرطة، مع إشارة واضحة إلى أن التقرير “من سائقي Waze”.

كما تم طرح واجهة تفاعلية تسأل “هل ما زالوا موجودين؟”، مع خيارات بسيطة للإجابة بنعم أو لا. تختفي هذه اللوحة تلقائيًا بعد انتهاء عد تنازلي قصير.

من خلال مشاركة تقارير الحوادث بين الخدمتين، تعزز جوجل تجربة المستخدم لكلا التطبيقين. تُعتبر خرائط جوجل منصة أكبر، حيث تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريًا 2 مليار في أواخر أكتوبر. أما Waze، فقد بلغ عدد مستخدميه 151 مليونًا وفق تقرير أُصدر في أواخر 2022. يُدير كلا التطبيقين فريق “Geo” التابع لجوجل.

تُركز Waze على ظروف القيادة ورسم الخرائط المجتمعية، بينما تُقدم خرائط جوجل خدمات أكثر عمومية. وفي خطوة إضافية، بدأ Waze في أكتوبر اختبار ميزة جديدة تُعرف بـ”إعداد التقارير المحادثة”.

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