شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تخطط لبناء كابل إنترنت بحري بقيمة 10 مليارات دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة Meta تخطط لبناء كابل إنترنت بحري من الألياف الضوئية يمتد حول العالم وقد يكلف أكثر من 10 مليارات دولار، وقد يتم الإعلان رسميًا عن المشروع، الذي أبلغ عنه في الأصل خبير الكابلات البحرية سونيل تاجاري، في أوائل العام المقبل، ومع ذلك، أخبرت مصادر مرتبطة بشركة Meta موقع TechCrunch أن المشروع في مراحله المبكرة.

ولن يتمكن سوى عدد قليل من المقاولين من بناء هذه البنية التحتية والعديد منهم مرتبطون بالتزامات تجاه عملاء آخرين، وإذا أثمر المشروع، فمن المرجح أن يستغرق الأمر عدة سنوات قبل وضع الكابل وتشغيله.

ويقال إن شركة Meta هي المالك المشارك لأكثر من اثنتي عشرة شبكة بحرية ولكن هذه ستكون الشبكة الأولى التي تمتلكها وتديرها بالكامل، وتمتلك شركة Google عددًا قليلاً من الكابلات الخاصة بها، على الرغم من أن أمازون ومايكروسوفت ليس لديهما أي كابلات مخصصة وهما مالكان مشاركان لكابلات أخرى.

ويُقال إن شركة Meta ستكون المستخدم الوحيد لكابلها. يُقال إن الشركة وخدماتها تمثل حوالي 10 في المائة من استخدام الإنترنت الثابت العالمي (وحوالي 22 في المائة من حركة المرور عبر الهاتف المحمول).

وفي هذه المرحلة، تولد Meta إيرادات أكثر من الأسواق الدولية مقارنة بأمريكا الشمالية، وسيمنحها الكابل ملكية أكبر على بنيتها التحتية بهدف ضمان استقرار خدماتها قدر الإمكان، على الرغم من أن مزودي خدمة الإنترنت ومقدمي خدمات الهاتف المحمول سيظلون بالطبع مسؤولين عن إبقاء أجهزة المستخدمين متصلة، لقد عملت Meta على مشاريع Wi-Fi والإنترنت عبر الهاتف المحمول الخاصة بها، لكنها أوقفت المشروع الأول في عام 2022.

ومن المتوقع أن يمتد الكابل من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى جنوب إفريقيا ثم إلى الهند والساحل الشمالي لأستراليا قبل أن يصل إلى الساحل الغربي، وفي المجمل، يمكن أن يبلغ طول الكابل 25000 ميل على الأقل أو نحو ذلك.