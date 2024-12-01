تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن براءة إختراع جديدة لجهاز لوحي من سامسونج بشاشة تدعم التمديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إبتكار جديد من سامسونج في تصميم الأجهزة اللوحية يُكشف عنه اليوم، حيث توضح براءة الإختراع الجديدة جهاز لوحي بشاشة تدعم التمديد مع قلم stylus.

تعمل سامسونج منذ فترة على تطوير أجهزة بتصميم مبتكر في الشاشة التي تدعم التمديد أو الإنزلاق، واليوم تكشف التسريبات عن براءة إختراع جديدة من العملاق الكوري.

ولقد كشفت التسريبات السابقة عن عدد من براءات الإختراع في الشاشة القابلة للتمديد، إلا أن إبتكار سامسونج يختلف في إضافة قلم stylus. مغناطيسي يتصل بالجهاز على غرار جهاز Galaxy Tab S10 Ultra.

وتشير التوقعات إلى أن تطوير سامسونج لهذا التصميم سيؤدي إلى التضحية ببعض المميزات أيضاً، حيث تكشف التسريبات المصورة لبراءة الإختراع عن تصميم سميك لحواف الشاشة مقارنة بجهاز Galaxy Tab S10 Plus.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن الإطار السميك لإطار الجهاز اللوحي المبتكر يعود إلى دعم الجهاز بتمديد الشاشة والإنفصال من الأعلى والأسفل، حيث يتم تمديد الشاشة بنسبة 66%.

أيضاً وفقاً للتسريبات يضم الجهاز اللوحي المبتكر قلم stylus متصل بالجزء العلوي من الجهاز، كما يأتي بكاميرات مزدوجة في الجزء الخلفي، مع منفذ USB C في الجزء السفلي.

يذكر أن التفاصيل التي جاءت حتى الآن حول براءة الإختراع لا تؤكد على إنتقال هذه الإصدار إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط سامسونج القادمة في تطوير تصميم الأجهزة اللوحية.

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