تكنولوجيا: أحدث ميزات رسائل جوجل التي يتم طرحها الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطرح رسائل جوجل العديد من الميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها أو رصدها من قبل المستخدمين التجريبيين، لكن تنفيذ هذه التحديثات بشكل مستقر يستغرق بعض الوقت. هذه أبرز الميزات التي تم الكشف عنها:

دمج الكاميرا مع معرض الصور: عدّلت جوجل واجهة معرض الصور ليظهر عند النقر على أيقونة “المعرض” في المحادثة. تعرض الشاشة صورًا أو فيديوهات حديثة، مع إمكانية التمرير لرؤية المزيد، وإضافة تعليق قبل الإرسال.

إرسال الصور بجودة أصلية: أضافت جوجل خيارين لإرسال الوسائط: “HD” لإرسال الوسائط عالية الجودة بسرعة مع استخدام بيانات أقل، و”HD+” لإرسال الوسائط بدقتها الأصلية.

Magic Compose في الردود المقترحة: دمجت جوجل هذه الميزة في صف الردود المقترحة لتعزيز الوضوح وسهولة الاستخدام.

النقر المزدوج للتفاعل: وفرت جوجل خيار النقر المزدوج على الرسائل لإضافة القلب كاختصار للتفاعل، دون الحاجة إلى الضغط المطوّل.

إعادة تصميم إيصالات القراءة: عدّلت جوجل موقع إيصالات القراءة لتظهر في زاوية فقاعات الرسائل. يمكن التمرير للاطلاع على التفاصيل مثل الطوابع الزمنية وحالة التشفير.

دعم بطاقات SIM المزدوجة في RCS: وسّعت جوجل دعمها لبطاقات SUM المزدوجة لتظهر كـ”متصلة” في إعدادات RCS، مما يعزز اعتماد النظام عالميًا.

تعزيز اكتشاف الرسائل الاحتيالية: حسّنت جوجل نماذج الذكاء الاصطناعي لتحليل الرسائل على الجهاز واكتشاف النصوص الاحتيالية بدقة أكبر، مع تحذير المستخدم أو نقل الرسائل إلى مجلد البريد العشوائي.

تحديث مشاركة الملف الشخصي: أضافت جوجل إعدادات جديدة لمشاركة اسم الملف الشخصي وصورتك، مع خيارات لتحديد من يمكنه رؤية هذه المعلومات.

تأثيرات الشاشة التفاعلية: طرحت جوجل تأثيرات مرئية تظهر عند كتابة كلمات محددة مثل “تهانينا” أو “ههههههه”، لكنها لا تزال قيد التجربة.



تسعى هذه الميزات إلى تحسين تجربة المستخدم، لكن إطلاقها بشكل نهائي قد يستغرق وقتًا.

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