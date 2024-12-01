شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم 10 إعدادات لازم تغيرها لحماية خصوصيتك على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم اليوم الرقمي، يعتبر الحفاظ على الخصوصية من أولويات الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيق تيك توك يعد من أكثر التطبيقات شعبية بين الشباب والمراهقين، ولذلك فإن الحفاظ على الخصوصية داخل هذا التطبيق أمر بالغ الأهمية، في هذا الموضوع، سنتناول أهم 10 إعدادات يجب تغييرها لحماية خصوصيتك على تيك توك.

1. تحويل الحساب إلى حساب خاص

أول خطوة في حماية خصوصيتك على تيك توك هي تحويل حسابك إلى حساب خاص، عند القيام بذلك، ستقتصر مشاهدة فيديوهاتك على المتابعين الذين توافق عليهم فقط. هذا يعني أن أي شخص غير متابع لا يمكنه مشاهدة المحتوى الذي تنشره. للقيام بذلك، توجه إلى الإعدادات ثم اختر "الخصوصية" وفعّل "الحساب الخاص".

2. إيقاف إمكانية حفظ الفيديوهات

من مميزات تيك توك إمكانية تحميل الفيديوهات، لكن إذا كنت تفضل إبقاء محتواك محميًا من التحميل، يجب أن توقف هذه الميزة، يمكنك فعل ذلك من خلال الذهاب إلى الإعدادات واختيار "الخصوصية" ثم تعطيل خيار "السماح للآخرين بحفظ الفيديو".

3. إلغاء ميزة التعليقات العامة

التعليقات العامة على الفيديوهات قد تكون مصدرًا للمضايقات أو التنمر، لذلك من الأفضل تقييد من يمكنه التعليق على فيديوهاتك، يمكنك تفعيل هذه الميزة من خلال التوجه إلى "الخصوصية" ثم "التعليقات" واختيار "من يستطيع التعليق".

4. تقييد الرسائل المباشرة

من المهم جدًا تقييد الأشخاص الذين يستطيعون إرسال رسائل مباشرة لك على تيك توك. يمكنك تحديد أن الرسائل تكون فقط من الأشخاص الذين تتابعهم أو حتى إيقاف الرسائل تمامًا من الغرباء. للقيام بذلك، اذهب إلى "الإعدادات" ثم "الخصوصية" واختار "الرسائل" لتحديد من يستطيع مراسلتك.

5. إيقاف ميزة التعرف على الوجه

تيك توك يوفر ميزة التعرف على الوجه في بعض الفيديوهات، ولكن إذا كنت لا ترغب في أن يتم التعرف على وجهك أو استخدامه في التصفية أو البحث، يمكنك إيقاف هذه الميزة من خلال الذهاب إلى "الإعدادات" ثم "الخصوصية" وإلغاء تفعيل خيار "التعرف على الوجه".

6. إخفاء نشاطك من الأشخاص الغرباء

إذا كنت لا ترغب في أن يرى الغرباء النشاطات التي تقوم بها مثل الفيديوهات التي تعجبك أو التي تعلق عليها، يمكنك إخفاء هذا النشاط من خلال التوجه إلى "الإعدادات" ثم "الخصوصية" واختيار "النشاط العام". اختر "مخصص" أو "لا أحد" لعدم ظهور نشاطك.

7. إيقاف مشاركة موقعك الجغرافي

من الممكن أن يقوم تيك توك بمشاركة موقعك الجغرافي مع الآخرين عندما تنشر فيديوهاتك، وهذه ميزة قد تكون غير مريحة للكثير من المستخدمين. يمكنك تعطيل هذه الميزة بالذهاب إلى الإعدادات ثم "الخصوصية" وإيقاف مشاركة الموقع.

8. حماية الفيديوهات من التحميل والمشاركة

إذا كنت لا تريد أن يقوم الآخرون بتحميل أو مشاركة فيديوهاتك، يمكنك منع هذه الميزة من خلال تفعيل "حماية الفيديو". اذهب إلى "الإعدادات" ثم "الخصوصية" واضغط على "السماح للآخرين بمشاركة الفيديوهات" وقم بإيقاف هذه الميزة.

9. إيقاف ظهور حسابك في محركات البحث

في حالة كنت لا ترغب في أن يظهر حسابك في محركات البحث مثل جوجل، يمكنك تعطيل هذه الميزة من خلال الإعدادات. اذهب إلى "الخصوصية" ثم قم بإيقاف خيار "السماح بمحركات البحث بإظهار حسابك".

10. مراقبة التطبيقات التي تمتلك وصولًا إلى حسابك

من المهم أن تعرف التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى حسابك على تيك توك، لتحديد التطبيقات المصرح لها بالدخول إلى حسابك، اذهب إلى "الإعدادات" ثم "الأمان" وستتمكن من مراجعة التطبيقات المصرح لها بالحصول على بياناتك، قم بإلغاء أي تطبيق غير موثوق.