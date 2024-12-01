تكنولوجيا: لينوفو تُطلق حاسوب Yoga Slim 7i Aura Edition في المملكة العربية السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض, المملكة العربية السعودية، 1 ديسمبر 2024: أعلنت شركة لينوفو عن وصول حاسوب Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15″,9) إلى المملكة العربية السعودية. وتم إطلاق الحاسوب الجديد خلال حدث حصري أقيم يوم 28 نوفمبر في Immersee Dubai بالمدينة المستدامة، وهو حاسوب شخصي من طراز Intel® Evo™ Edition Copilot+ يعمل بمعالجات Intel Core™ Ultra (Series 2)، ونتاج لتعاون متعدد السنوات مع شركة Intel. ويَعِدُ هذا المنتج الجديد بإحداث نقلة نوعية في الطريقة التي يبدع بها العملاء ويبتكرون وينتجون، حيث يوفر مزيجاً سلساً من الأداء والمزايا القوية التي تركز على تلبية احتياجات المستخدم.

وفي معرض تعليقه على الإطلاق الإقليمي، قال محمد حليلي، المدير العام لمجموعة الأجهزة الذكية لدى شركة لينوفو الخليج: “يجسد إصدار Lenovo Yoga Slim 7i Aura التزامنا بتوفير تقنيات أكثر ذكاءً للجميع. وتعاونا بشكل وثيق مع شركة إنتل لتقديم تجربة حاسوب محمول متميزة، بدءاً من تصميمه الأنيق ومعالجات Intel Core Ultra القوية إلى مزايا الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام في إصدار Lenovo Aura. وتعمل ميزات مثل Smart Modes وAttention Mode وSmart Share على تمكين المستخدمين من تخصيص سير عملهم وتعزيز الإنتاجية. ونحن على ثقة بأن إصدار Yoga Slim 7i Aura سيكون الرفيق المثالي لأي شخص يبحث عن مزيج الأداء القوي والابتكار والأناقة في عالمنا الرقمي سريع التطور اليوم”.

نقدم لكم حاسوب Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15، 9 بوصات) المصمم بالتعاون مع Intel

يُعد حاسوب Lenovo Aura Edition نتاجاً لتعاون استمر لسنوات عديدة مع شركة Intel، تم تصميمه ليوفر للمستخدمين أفضل شكل ومكونات مادية متينة وتقنيات مبتكرة. ويُعد Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition تجسيداً للتصميم المتميز والتقنيات المبتكرة، حيث يوفر مزيجاً فريداً من المزايا المصممة خصيصاً لتحسين تجربة المستخدم:

الأوضاع الذكية : يوفر حاسوب Lenovo Aura Edition للمستخدمين تحكماً أكبر بتخصيص الحاسوب الشخصي من خلال استخدام الأوضاع الذكية التي تتكيف مع احتياجات المستخدم بسرعة سواء كنتم ترغبون باستخدامه للعمل أو الترفيه أو الإبداع وغير ذلك . وتعمل الأوضاع الذكية على ضبط الأداء وإعدادات النظام بشكل عملي، مما يوفر الظروف المثالية لأي نشاط.

وضع الانتباه : عندما تكون الإنتاجية في غاية الأهمية، يسمح وضع الانتباه للمستخدمين بحظر مواقع الويب المشتتة للانتباه على وجه التحديد كي يتمكنوا من التركيز على المهمة الحالية.

ميزات العافية : تتضمن ميزات التحذير للحفاظ على صحة العين والوضعية الصحيحة لمقاومة التعب وتُذكّر المستخدمين بأخذ فترات راحة، مما يساعد في الحفاظ على صحة العين والوضعية الصحيحة في قمة أولوياتهم خلال جلسات العمل المكثفة .

الأدوات التعاونية : مجموعة من الإعدادات المصممة لتحسين تجارب مكالمات الفيديو، وتشمل تحسين الإضاءة المنخفضة والمقدّم الافتراضي وإلغاء تشويش الخلفية، مما يزيد من الوضوح والراحة عند العمل مع الآخرين.

وضع الدرع : يركز على حماية الخصوصية من خلال مزايا مثل تنبيهات الخصوصية وحماية الخصوصية وشبكة VPN التلقائية للمساعدة في ضمان السلامة والأمان عند التعامل مع المعلومات الحساسة.

يكون عمر البطارية أمراً بالغ الأهمية عند استخدام الحاسوب بعيداً عن منفذ الطاقة. وسيتمتع المستخدمون بإمكانية الوصول السريع إلى إعدادات الطاقة للمساعدة في تحسين عمر البطارية والأداء، مما يزيد من طول الوقت بين فترات الشحن.

المشاركة الذكية : تتيح هذه الميزة مشاركة الصور بسلاسة باستخدام الذكاء الاصطناعي بين الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة. ويمكن للمستخدمين النقر بسهولة على هاتف ذكي مدعم على حافة الشاشة، مما يدفع الحاسوب المحمول إلى تشغيل تطبيق المشاركة الذكية تلقائياً على كلا الجهازين، ويتيح ذلك نقل الصور بسهولة عن طريق السحب والإفلات. وتدعم هذه الميزة نظاميّ التشغيل Android و IOS.

خدمة Smart Care : تقدم الدعم في الوقت الفعلي واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من تقنيي لينوفو الحقيقيين، ويمكن الوصول إليها عبر الحاسوب والهاتف. ويستطيع المستخدمون عبر خدمة Premium Care2 من لينوفو الدردشة المباشرة أو الاتصال بفريق الدعم للحصول على المساعدة التي تقدم أيضاً خدمات الدعم المتميزة .

سعت لينوفو من خلال إطلاق Lenovo Aura Edition إلى تقديم ما يتجاوز الابتكار التقني، من خلال التركيز على التقاطعات بين الإنسان والتكنولوجيا، حيث تجعل حواسيب Lenovo Aura Edition المحمولة الحوسبة أكثر إنتاجية وكفاءة وأكثر راحة ومتعة.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15،9 بوصة) باللون الرمادي Luna Grey

وبالإضافة إلى مزايا Lenovo Aura Edition، يعمل حاسوب Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15، 9 بوصة) من Intel Evo Edition بمعالجات Intel Core Ultra (Series 2) تضم معالج هجين ثماني النواة ووحدة رسوميات قوية لأداءٍ سلسٍ وفعال أثناء المهام الصعبة. وتوفر وحدة المعالجة العصبية (NPU) أكثر من 45 TOPS وتسرع التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمبدعين الذين يحتاجون إلى قوة حوسبة قائمة على الذكاء الاصطناعي. وتتيح ذاكرة الوصول العشوائي بسعة تصل إلى 32 جيجابايت وسرعة تبلغ 8533 ميجاهرتز في الحاسوب المحمول للمستخدمين أداء المهام المتعددة دون عناء، بينما توفر مساحة تخزين SSD التي تصل إلى 1 تيرابايت مساحة واسعة للملفات الأكبر حجماً والوصول السريع إلى البيانات. وصممت البطارية بقوة 70واط للجلسات الإبداعية الممتدة ولتضمن للمستخدمين القدرة على العمل على مشاريعهم بين فترات الشحن.

يتميز حاسوب Yoga Slim 7i Aura Edition المحمول بسهولة الاتصال بفضل تقنيتي Wi-Fi® 7 وBluetooth® 5.4، مما يتيح اتصالات لاسلكية سريعة ومستقرة. وتوفر المنافذ المتعددة التي تشمل Thunderbolt™ 4، خيارات متعددة لوصل الأجهزة الطرفية ونقل البيانات بسرعة وتوسيع قدرات الحاسوب المحمول. وتجعل هذه الميزات من Yoga Slim 7i Aura Edition خياراً استثنائياً للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء عالي ومرئيات مذهلة واتصال موثوق خلال أداء مهامهم الإبداعية.

كما تم منح هذا الحاسوب المحمول شهادة الخلوّ من الكربون، ومثله كجميع حواسيب Lenovo Yoga المحمولة، يأتي مع عضوية مجانية لمدة شهرين في Adobe Creative Cloud.

مواصفات المنتج