تكنولوجيا: شاومي تخطط لإطلاق Xiaomi Pad 7 للأسواق العالمية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شاومي الجيل الجديد من أجهزة Xiaomi Pad 7 في أسواق جديدة قريباً، ولقد أعتمدت الأجهزة اللوحية في SDPPI و BIS، كما ظهرت مؤخهراً في منصة TDRA في الإمارات العربية المتحدة إستعداداً للإعلان الرسمي.

أطلقت شاومي أجهزة Xiaomi Pad 7 وXiaomi Pad 7 Pro في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، ولقد ظهرت الأجهزة في منصة TDRA بنماذج رقم 2410CRP4CG و24091RPADG والتي تدعم الإتصال بتقنية Wi-Fi فقط.

ومن المقرر أن تقدم شاومي سلسلة أجهزة Xiaomi Pad 7 في الأسواق العالمية خلال الحدث المقرر عقده قريباً لإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 15 في أسواق جديدة.

وتوضح التسريبات أن أجهزة Xiaomi Pad 7 وXiaomi Pad 7 Pro تأتي للأسواق العالمية بنفس المواصفات التي قدمت بها الأجهزة في السوق الصيني، حيث يضم Pad 7 رقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen 3 التي تقدم آداء قوي بشكل عام في المهام اليومية والألعاب الخفيفة.

من جانب أخر تدعم شاومي جهاز Pad 7 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، بينما ينطلق الجهازين بحجم شاشة 11.2 إنش، بأبعاد 3:2، ودقة عرض 3200 في 2136 بيكسل، كما تدعم الأجهزة معدل تحديث متغير يصل إلى 144Hz، وتأتي الشاشة بمعايير خفض تأثير الإضاءة الزرقاء التي تؤثر على العين.

ويضم Pad 7 Pro كاميرة خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2.76، وفتحة عدسات f/1.8، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K، بينما يأتي إصدار Pad 7 بكاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/3.06 وفتحة عدسات f/2.2.

كما يأتي جهاز Pad 7 Pro اللوحي بكاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، ويضم Pad 7 كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، ويضم كلا الإصدارين بطاريات بسعة كبيرة مع دعم تقنية الشحن السريع، ودعم تقنية Wi-Fi 7، والبلوتوث 5.4.

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