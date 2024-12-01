شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعاشق لعاب الفيديو.. طرح PS Portal بإصدار أسود اللون بسعر 199 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتوفر PlayStation Portal (PS Portal)، مشغل الألعاب عن بُعد من Sony، قريبًا في إصدار جديد باللون الأسود، إلى جانب إصدارها الأبيض الحالي وإصدار محدود بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين.



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واكتشف أحد المسربين الموثوق بهم في Dealabs (مقال باللغة الفرنسية) أن PlayStation Portal الأسود من المتوقع أن يتم إصداره بسعر مماثل للإصدار الأبيض - 219.99 يورو أو 199.99 جنيهًا إسترلينيًا أو 199.99 دولارًا - وسيتوفر في أوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى، ومن المتوقع أن تكون الكميات محدودة، ولا يزال تاريخ الإصدار الدقيق غير مؤكد.

أطلقت PS Portal منذ فترة وسط دفعها نحو Games أكثر ملاءمة للأجهزة المحمولة. إنه ببساطة مجرد DualSense في PS5 مقسم إلى نصفين بشاشة عالية الدقة مقاس 8 بوصات بينهما، مؤخرًا، أضافت Sony أيضًا ميزة تجريبية تسمح بالبث السحابي لألعاب محددة حتى يتمكن الأشخاص من اللعب بدون PS5، وهي متاحة حصريًا لأعضاء PS Premium.

كانت لعبة PS Portal ناجحة، حيث تجاوزت توقعات سوني من حيث المبيعات، ولكن بدلاً من ذلك، أفادت التقارير أن شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة تخطط الآن أيضًا لإطلاق PS5 Portable، وهي وحدة تحكم محمولة يمكنها تشغيل ألعاب PS5 مباشرةً بدلاً من PS Portal التي تعمل بالبث المباشر فقط.

إذا تحققت الخطة، فسيكون هذا أول جهاز محمول من سوني منذ سنوات بعد PS Vita المنكوبة، وسجل الجهاز بداية قوية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنه سرعان ما تراجع، ثم توقفت سوني عن صنع ألعاب لجهاز Vita بعد سنوات قليلة من إطلاقه، ومع وصول جهاز Switch الأكثر تقدمًا من Nintendo إلى المتاجر، كان ذلك بمثابة وصفة للموت لجهاز Vita (والذي يعني "الحياة" باللغة اللاتينية، ومن المفارقات أن هذا يعني "الحياة").