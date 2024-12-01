تكنولوجيا: هاتف Realme GT 8 Pro قد يرتقي بسعة البطارية إلى 8000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتجه عمالقة الصين في الآونة الأخيرة إلى ترقية سعة البطارية في الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية، إلا أن أحدث التسريبات تؤكد على أن Realme تستعد لترقية كبيرة في سعة بطارية Realme GT 8 Pro قد تصل إلى 8000 mAh.

قدمت Realme هاتف Realme GT 7 Pro في شهر نوفمبر بسعة بطارية 6500 mAh مع دعم الهاتف بتصميم بسماكة 8.55مم فقط، وتشير التوقعات إلى أن تقنية البطارية الجديدة من أنود السيليكون والكربون تعزز كثافة البطارية، وأيضاً تدعم تمديد عمر البطارية.

ومن المتوقع أن تدعم سعة 8000 mAh في البطارية الهاتف في الإستمرار بعمر أطول للشحن، كما ستحتاج إلى تقنية شحن سريع بقدرة أقل من 80W، إلا أن البطارية ستحتاج إلى وقت أطول للشحن قد يتخطى 70 دقيقة.

بينما تشير توقعات أخرى إلى أن الإختيار الأوقع هو بطارية بقدرة 7500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، وهو إختيار يقدم توازن بين سعة البطارية وقدرة الشحن السريع في الهاتف، حيث يمكن شحن البطارية بشكل كامل خلال 55 دقيقة تقريباً.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Realme GT 8 Pro بسعة بطارية 7000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، حيث يمكن شحن البطارية بشكل كامل خلال 42 دقيقة تقريباً، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

المصدر