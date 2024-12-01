تكنولوجيا: هاتف OnePlus 13R يظهر في قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف OnePlus 13R المرتقب من وان بلس في قاعدة بيانات Geekbench والتي أوضحت بعض التفاصيل حول هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية قريباً في الأسواق، حيث من المقرر أن يتم الكشف عن هاتف OnePlus 13R في الحدث المقرر عقده في بداية العام المقبل لإطلاق هاتف OnePlus 13 للأسواق العالمية.

ولقد كُشِف عن التفاصيل الجديدة عبر صفحة “MySmartPrice”، حيث سجل الهاتف في منصة Geekbench بنموذج رقم CPH2645، كما يضم الهاتف معالج Snapdragon 8 Gen 3، وهي الرقاقة ذاتها التي قدمت في OnePlus 12.

من جانب أخر يظهر هاتف OnePlus 13R في التسريبات بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما سجل الهاتف بنظام تشغيل Android 15 وواجهة OxygenOS 15.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف OnePlus 13R يأتي بنفس التصميم المميز لهاتف OnePlus 13 مع تكوينات بآداء أقل، وأيضاً مستوى تسعير أقل مقارنة بهاتف OnePlus 13، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر