شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شريحة M5 من أبل لن تكون 2 نانو متر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير أن شركة أبل قد طلبت شريحة M5 المقبلة من سلسلة M، ومع ذلك، وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن احتكار أبل لإمدادات TSMC بتقنية 2 نانومتر، يبدو أن شريحة M5 ستظل بتقنية 3 نانومتر مثل سابقتها.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يُزعم أن هذا القرار قد تم اتخاذه لأن عملية التصنيع بتقنية 2 نانومتر لا تزال مكلفة للغاية، حتى بالنسبة لشركة أبل التي تكلف منتجاتها عادة أكثر من المنافسين.

لا تعنى شريحة 3 نانومتر الحديثة بالضرورة أن العناصر داخل الترانزستورات متباعدة فعليًا بمسافة 3 نانومتر، كما أن قياسات الشريحة الحديثة مجرد تسويق استمر لجعل الأمور أكثر وضوحًا للمستهلك العادي.

وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإن هذا لا يعني أيضًا أن شريحة M5 لن تشهد أي تحسينات على شريحة M4.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تتحسن شريحة M5 عن شريحة M4 إلى الحد الذي كان من الممكن أن تتحسن به لو اختارت أبل شرائح "2 نانومتر" بدلاً من ذلك.

علاوة على ذلك، ترغب شركات أخرى في فصل نفسها عن سلاسل التوريد العالمية من خلال إنتاج شرائح خاصة بها.



قد ينتهي الأمر باستخدام شريحة M5 في إصدارات iPad الأحدث التي ستظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.



قد تأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة من MacBook Pro أيضًا بشرائح M5، وهناك شائعات حول خليفة Vision Pro مدعوم بشريحة M5 أيضًا، على الرغم من أن هذا لا يزال غير مؤكد.