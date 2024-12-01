شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يقدم ميزة الرسائل المخصصة مع المحتوى المُعاد توجيهه والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 01:00 ص

يعمل تطبيق واتساب على تسهيل تخصيص الرسائل المُعاد توجيهها من خلال ميزة جديدة تُتيح للمستخدمين إضافة رسائل مخصصة عند مشاركة النصوص أو الوثائق أو الصور ومقاطع الفيديو، كما تعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة تحديثات تركز على تحسين تجربة المستخدم، ما يجعل واتساب أكثر شمولية ومرونة في التواصل.

تهدف هذه الميزة إلى تحسين جودة التواصل على المنصة من خلال توفير سياق إضافي يُساعد المتلقي على فهم المحتوى المُعاد توجيهه، كذلك زيادة الكفاءة عبر تقليل الحاجة لإرسال رسائل إضافية لتوضيح المحتوى.

إليك كل ما تريد معرفته

إضافة رسائل مخصصة: تتيح هذه الميزة للمستخدمين تضمين سياق أو شرح إضافي للمحتوى المُعاد توجيهه.

تحسين تجربة التوجيه: بدلاً من إرسال رسالة منفصلة لشرح المحتوى، يُمكن تضمين التوضيح مباشرة مع الرسالة المُعاد توجيهها.

إزالة القيود الحالية: تعمل الميزة حاليًا فقط مع الصور، ومقاطع الفيديو، وصور GIF، لكن التحديث سيشمل النصوص، الوثائق، والروابط قريبًا.

كيفية استخدام الميزة

عند إعادة توجيه المحتوى، ستظهر للمستخدمين خانة تتيح إضافة وصف أو تعليق مخصص قبل الإرسال ما يحسن تجربة المستخدم.

توضيح الخلفية: مثل تضمين شرح لصورة أو فيديو لمساعدة المتلقي على فهم السياق.

إضافة تفاصيل: لإيضاح مزحة أو معلومات محددة في رسالة نصية أو وثيقة.

والميزة متوفرة حاليًا لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد (v2.24.25.3).

من المتوقع طرحها على نطاق أوسع في الأسابيع القادمة، لكن لم يُحدد تاريخ الإصدار النهائي بعد.

وإلى جانب الرسائل المخصصة، أطلق واتساب مؤخرًا ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص، وهي تُعد إضافة مهمة لتعزيز إمكانية الوصول.

كما تعمل الشركة على طرح خيارات ألوان جديدة للوضعين الليلي والعادي، لكنها ستكون متاحة مبدئيًا لمستخدمي WhatsApp Business.