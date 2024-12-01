شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ يتسبب فى تجميد شاشات Pixel بعد إجراء مكالمات هاتفية والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت جوجل من تحسين جودة إصدارات Pixel الجديدة إلى الحد الذي لم تكن فيه معظم المشكلات المتعلقة بـ Pixel 6 أخطاء في حد ذاتها، بل كانت مجرد قرارات سيئة اتخذتها الشركة، ولكن هذا لا يعني أن هواتف Pixel أصبحت الآن خالية من الأخطاء، حيث يبدأ خطأ جديد تم رصده في هواتف سلسلة Pixel 9 عندما يتلقى مالك Pixel مكالمة هاتفية واردة.

ووفقا لما ذكره موقع Phone arena، فإنه مع المكالمة الواردة، يظهر إشعار على الشاشة لتذكير مالك الهاتف بأنه يمكنه الرد على المكالمة بقول "إجابة"، وكل هذا جزء من ميزة العبارات السريعة في Google Assistant التي تسمح للمستخدمين بإصدار أمر للمساعد الافتراضي باتخاذ إجراءات معينة من خلال قول كلمة واحدة، وتخطي عبارة التنشيط المعتادة "مرحبًا Google".

من المفترض أن يظل الإشعار على الشاشة أثناء رنين الهاتف، ولكن مع هذا الخطأ، فإنه يظل على الشاشة حتى بعد انتهاء المكالمة.

ولجعل الأمور أسوأ، لن تعمل العناصر الموجودة حول الإشعار وتغطي مساحة الشاشة التي تعرض أرقام هواتف المكالمات الواردة.

هناك طريقة لإزالة الإشعار وتتضمن إغلاق تطبيق Google بالقوة: انتقل إلى الإعدادات> التطبيقات> عرض جميع تطبيقات وانتقل إلى Google.

اضغط على زر الإيقاف القسرى، في حين أن هذا سيزيل الإشعار، إلا أنه لن يمنع الخطأ من تجميد هاتفك مرة أخرى بعد المكالمة الواردة التالية.

لإيقاف هذا الخطأ بشكل دائم، أو على الأقل حتى تصدر Google إصلاحًا للقضاء على هذا الخطأ، يجب عليك تعطيل ميزة Quick Phrase، وللقيام بذلك، اتبع التعليمات التالية:

• افتح تطبيق Google على هاتفك.

• اضغط فوق رمز الملف الشخصي في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

• انتقل إلى الإعدادات > مساعد Google > Quick Phrases.

• قم بإيقاف تشغيل خيار المكالمات الواردة.