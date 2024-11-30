شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يطورون جهاز واقع افتراضي يجعلك تتذوق أطعمة برامج الطبخ من مكانك والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت قد شاهدت برنامجًا للطهي وتمنيت أن تتمكن من تذوق الطعام على الشاشة، فبفضل الباحثين في جامعة مدينة هونج كونج، قد يكون من الممكن قريبًا تجربة إحساس التذوق في الواقع الافتراضي.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طور العلماء جهاز واقع افتراضي قابل للتذوق يمكنه إنشاء تجارب "تذوق قابلة للتعديل" في عالم افتراضي.

كما أنه في المستقبل، يمكن لهذه الأجهزة الغريبة أن تجعل عروض الطعام أكثر تفاعلا من أي وقت مضى حيث يتذوق المشاهدون الطعام من أماكنهم.

وتشمل أنظمة واجهة التذوق، التي تكون على شكل مصاصة، على إنتاج ما يصل إلى تسع نكهات مختلفة، ويشمل ذلك السكر والملح وحامض الستريك والكرز والفواكه العاطفية والشاي الأخضر والحليب والجريب فروت.

يتم إنشاء كل نكهة باستخدام مواد كيميائية للنكهة الغذائية مخزنة داخل أكياس من هلام مشتق عادة من الطحالب الحمراء، وترتفع المواد الكيميائية إلى سطح الهلام في سائل يمتزج باللعاب على اللسان لإنتاج الطعم.

جدير بالذكر أنه مع تزايد شيوع الواقع الافتراضي والمختلط، ينشغل الباحثون بالبحث عن طرق لجعل عوالمنا الافتراضية أكثر تفاعلية، ووجد العلماء طرقًا لإعادة إنشاء حواس البصر والصوت واللمس في الواقع الافتراضي باستخدام معدات "لمسية".