شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 شركات أخبار كندية تقاضى OpenAI بسبب انتهاكات حقوق النشر والان مع تفاصيل الخبر

رفعت 5 شركات إعلامية كندية دعوى قضائية ضد شركة OpenAI، مالكة تطبيق ChatGPT، متهمة شركة الذكاء الاصطناعي بانتهاك حقوق النشر وشروط الاستخدام عبر الإنترنت بشكل منتظم.

وتعد هذه القضية جزءًا من موجة من الدعاوى القضائية ضد OpenAI وشركات التكنولوجيا الأخرى من قبل المؤلفين والفنانين التشكيليين وناشري الموسيقى وأصحاب حقوق الطبع والنشر الآخرين بشأن البيانات المستخدمة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية ، وتعد شركة مايكروسوفت الداعم الرئيسي لشركة OpenAI.

وفي بيان لها، قالت شركات Torstar وPostmedia وThe Globe and Mail وThe Canadian Press وCBC/Radio-Canada إن شركة OpenAI كانت تجمع كميات كبيرة من المحتوى لتطوير منتجاتها دون الحصول على إذن أو تعويض أصحاب المحتوى.

وقالوا: "إن الصحافة تصب في المصلحة العامة، واستخدام OpenAI لصحافة شركات أخرى لتحقيق مكاسب تجارية ليس من المصلحة العامة ، إنه أمر غير قانوني".

وفي السابع من نوفمبر، رفض قاضٍ فيدرالي في نيويورك دعوى قضائية ضد شركة OpenAI زعمت فيها أنها أساءت استخدام مقالات من منافذ الأخبار Raw Story وAlterNet.

وفي بيان دعوى مكون من 84 صفحة تم رفعه إلى المحكمة العليا للعدل في أونتاريو، طالبت الشركات الكندية الخمس بتعويضات من OpenAI وإصدار أمر قضائي دائم يمنعها من استخدام موادها دون موافقة.

بدلاً من السعي للحصول على المعلومات بشكل قانوني، اختارت OpenAI الاستيلاء بشكل صارخ على الملكية الفكرية القيمة لشركات وسائل الإعلام وتحويلها لاستخداماتها الخاصة، بما في ذلك الاستخدامات التجارية، دون موافقة أو اعتبار"، كما قالوا في الملف.

ولم تتلق شركات الوسائط الإخبارية أي شكل من أشكال المقابل من OpenAI، بما في ذلك الدفع، في مقابل استخدام OpenAI لأعمالها."

ووردت شركة OpenAI بالقول إن نماذجها تم تدريبها على بيانات متاحة للجمهور، على أساس الاستخدام العادل ومبادئ حقوق النشر الدولية ذات الصلة والتي كانت عادلة للمبدعين.

وقال متحدث باسم الشركة عبر البريد الإلكتروني: "نحن نتعاون بشكل وثيق مع ناشري الأخبار، بما في ذلك في عرض المحتوى الخاص بهم وإسناده والروابط الخاصة به في بحث ChatGPT، ونقدم لهم طرقًا سهلة للانسحاب إذا رغبوا في ذلك".

ولم يذكر تقرير شركتي الأخبار الكنديتين مايكروسوفت ، وفي هذا الشهر، وسع الملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة OpenAI لتشمل مايكروسوفت، زاعمًا أن الشركتين تسعيان بشكل غير قانوني إلى احتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي وتهميش المنافسين.