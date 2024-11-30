تكنولوجيا: تحديث مستقر جديد لساعة Garmin الذكية يعالج الأخطاء ويحسّن الأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت Garmin تحديثًا مستقرًا جديدًا لساعة Lily 2 Active الذكية، والذي يأتي بعد إصدار البرنامج التجريبي 3.01 الذي تم اختباره في وقت سابق من هذا الشهر. يجلب التحديث الأخير، الإصدار 3.02، مجموعة من إصلاحات الأخطاء لجميع المستخدمين، مما يحسن أداء الجهاز القابل للارتداء.

ووفقًا لما نشره فريق Garmin في منتدى الشركة، عالج التحديث مشكلات متعلقة بشاشات بيانات التنفس وشريط تقدم التمرين. بالإضافة إلى ذلك، قام بإصلاح أخطاء في عرض التاريخ في أداة Last Sport وتقرير الطقس لكل ساعة.

كما شمل التحديث تحسينات على النصوص اللغوية (الإصدار 3.02)، وترجمات Garmin Connect Mobile (الإصدار 3.02)، وSensor Hub (الإصدار 32.20). يمكن الاطلاع على سجل التغييرات الكامل في المنتدى.

رغم ذلك، لم يتضمن التحديث دعم ميزة الإيقاف المؤقت التلقائي، التي تم اختبارها في الإصدار التجريبي 3.01. من الممكن أن يتم تضمين هذه الميزة، التي توقف مؤقت التمرين تلقائيًا عند أخذ استراحة، في تحديث مستقبلي.

أكد فريق Garmin أن إصدار البرنامج الثابت 3.02 متاح الآن لجميع مستخدمي ساعة Lily 2 Active الذكية، المتوفرة حاليًا بسعر 299.99 دولارًا على أمازون. يمكن تنزيل التحديث من خلال Garmin Express أو تطبيق Garmin Connect Mobile.

المصدر