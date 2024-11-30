تكنولوجيا: إطلاق MSI Claw 7 AI+ رسميًا لمنافسة Asus ROG Ally X بسعر 799 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من العدل القول إن جهاز MSI Claw تلقى في وقت سابق من هذا العام مراجعات مختلطة في أحسن الأحوال. ومع ذلك، سعت كل من MSI وIntel إلى تحسين أداء الألعاب منذ إطلاق هذا الجهاز المحمول. رغم ذلك، لا يمكن إنكار أن أداء منصة Intel Meteor Lake كان ضعيفًا في التصميم المدمج مقارنة بجهود AMD الأخيرة.

لكن MSI قررت الآن تزويد جهاز Claw بمعمارية Lunar Lake الأحدث والأكثر كفاءة من Intel. للإشارة، يُطلق جهاز Claw 7 AI+ جنبًا إلى جنب مع النسخة الأكبر Claw 8 AI+، وقد تمت تغطية تفاصيل إطلاق الأخيرة بشكل منفصل.

بشكل عام، لم تطرأ تغييرات كبيرة على التصميم البصري بين جهاز MSI Claw الأصلي وClaw 7 AI+. ومع ذلك، أضافت MSI منفذ Thunderbolt 4 ثانٍ لتحسين الاتصال.

فيما يتعلق بالمواصفات، أكدت كل من Amazon US وExcaliber PC أن Claw 7 AI+ يضم معالج Core Ultra 7 258V، مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X-8533 بسعة 32 جيجابايت. وبالرغم من أن التخزين بقي عند 512 جيجابايت، فإنه أصبح الآن يعتمد على SSD من نوع M.2 2280 بدلًا من M.2 2230 الذي كان موجودًا في النسخة الأصلية.

كما تعود بطارية بسعة 53 واط، جنبًا إلى جنب مع شاشة IPS مقاس 7 بوصات بدقة 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع 500 شمعة في المتر المربع.

حاليًا، يتوفر Claw 7 AI+ للطلب المسبق عبر Amazon US وExcaliber PC بسعر 799 دولارًا. تجدر الإشارة إلى أن Amazon تشير إلى أن الجهاز سيُطلق رسميًا في 1 ديسمبر، بينما يحدد Excaliber PC تاريخ الإصدار في 25 ديسمبر.

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