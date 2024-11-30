شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إطلاق 24 قمرًا صناعيًا من إنترنت ستارلينك هذا الصباح والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة سبيس إكس 24 قمرًا صناعيًا آخر من أقمارها الصناعية "ستارلينك" للإنترنت من ساحل الفضاء بولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال الفضائية.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، عادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع كما هو مخطط له، وهبطت على سفينة سبيس إكس بدون طيار "فقط اقرأ التعليمات" في المحيط الأطلسي.

وكانت هذه هي عملية الإطلاق والهبوط السادس لهذا المعزز المعين، وفقًا لوصف مهمة سبيس إكس، وكانت ثلاث من هذه الرحلات عبارة عن مهام ستارلينك.

أفادت سبيس إكس عبر X أن المرحلة العلوية من فالكون 9 استمرت في حمل 24 قمرًا صناعيًا من ستارلينك إلى مدار أرضى منخفض، ونشرتها هناك بعد حوالي 65 دقيقة من الإقلاع.

وسيكون إطلاق ستارلينك هو المحطة الأولى من صاروخ مزدوج صباح يوم السبت لسبيس إكس، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.